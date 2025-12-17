Logo
Nastavljena sjednica NSRS, evo šta je pred poslanicima

17.12.2025

16:47

Настављена сједница НСРС, ево шта је пред посланицима
Foto: ATV

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je nakon redovne pauze raspravom o setu zakona o izmjenama zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te visokom obrazovanju po hitnom postupku.

Pred poslanicima je Prijedlog zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera - po hitnom postupku.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: EU pokušava da potkopa Trampove napore

Narodna skupština Srpske razmatraće i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti - po hitnom postupku.

