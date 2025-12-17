Evropska unija sabotira pokušaje da se riješi sukob u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa iranskim kolegom Abasom Aragčijem.

"Evropa pokušava da potkopa konstruktivne težnje administracije Donalda Trampa, uključujući i prekoračenje svih zamislivih normi i principa koji su do sada bili na snazi u međunarodnim ekonomskim i finansijskim odnosima, i zadiranje u imovinu koju je Zapad nedavno proglasio nepovredivom", rekao je ministar.

Postupci SAD u karipskom baseinu su, kako navodi, uznemirili skoro sve države – osim evropskih, koje su se "pritajile", potčinjavajući se svom glavnom cilju:

"Ubijediti administraciju Donalda Trampa da krene evropskim putem u ukrajinskom pitanju, kako se ne bi zaustavio rat protiv Ruske Federacije koji je pokrenuo Zapad i, kao što sam rekao, privući na svoju stranu Donalda Trampa i njegovu administraciju".

On je takođe poručio da principe Povelje UN treba primenjivati u cjelosti, a ne proizvoljno, naročito u ovom slučaju.

"Ovo je posebno primjenjivo na ukrajinski sukob, u okviru kog Kolektivni zapad pokušava da pogazi sve norme međunarodnog prava, zameni ih svojim pravilima koja se ne uklapaju u opštepriznate norme međunarodnog prava i odražavaju samo težnju Kolektivnog zapada i prije svega Evropljana da nastave svoju neokolonijalnu politiku, usmjerenu na to da žive na račun drugih", objasnio je Lavrov.

Ministri su na sastanku osudili praksu korišćenja jednostranih prinudnih mera koje podrivaju međunarodno pravo. Kako je primjetio Lavrov, sada je umesto globalizacije primjetna fragmentarizacija svjetskog tržišta.

Rusija spremna da pomogne Iranu

Zapad krši "sve moguće i nemoguće" sporazume kako bi obnovio sankcije Iranu, istakao je Lavrov.

"Rusija još jednom potvrđuje spremnost da pomogne svojim iranskim prijateljima u pronalaženju prihvatljivih rešenja za rešavanje krize u nuklearnom dosijeu koju je stvorio Zapad", rekao je ruski ministar.

Rusija se nada da generalni sekretar UN neće dozvoliti Zapadu da ga iskoristi za sebične planove protiv Irana, poručio je.

On je podsjetio da je i predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio više puta da nikada nije postojala tako jedinstvena organizacija kao UN.

"Ipak, kao i svaka birokatija, sistem UN pati od urođenih bolesti", rekao je Lavrov.

Ali birokrtija Brisela je "oborila sve rekorde". Moskva skreće pažnju rukovodstva sekretarijata UN na evropsku elitu, koja pokušava da uzurpira prava suverenih vlada, ističe Lavrov, piše RT Balkan.