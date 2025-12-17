Širom Njemačke, poljoprivrednici su traktorima protestovali protiv niskih cijena mlijeka i maslaca u Lidlu i drugim diskontnim trgovinama.

Ispred sjedišta Lidla u Bad Vimpfenu policija je izbrojala oko 140 vozila, a udruženja poljoprivrednika čak 250.

Maslac je trenutno jeftiniji nego što je bio dugo vremena. Trgovački lanci nedavno su ponovo snizili cijene.

Republika Srpska Minić: Obezbijeđena finansijska i politička stabilnost Srpske

Štapić od 250 grama njemačkog maslaca robne marke sada košta manje od jednog evra.

Razlog tome je niža svjetska cijena mlijeka. Mljekare su nedavno primile više mlijeka nego u istom periodu prošle godine, a istovremeno se povećao i sadržaj masti.

Predstavnici poljoprivrednika upozoravaju da mnoga poljoprivredna gazdinstva više ne mogu osigurati potrebna ulaganja.

Poljoprivrednici u onlajn peticiji optužuju Lidl da prodaje maslac u bescjenje. Demonstracije su održane i ispred Lidlovog logističkog centra u Radeburgu i drugdje.

Republika Srpska Budimir razgovarao sa rukovodstvom Vatrogasnog saveza

Lidl Njemačka izjavila je da razumije zabrinutost poljoprivrednika, ali da je trenutno smanjenje cijena maslaca neophodan odgovor na situaciju na tržištu sirovina.

"Od septembra bilježimo znatno veću ponudu sirovog mlijeka u poređenju s prošlom godinom. Ako se te količine ne prodaju, prijeti još veći pad cijena“, objavila je diskontna trgovina.