Tinejdžeru pozlilo jer je pio sopstvenu krv: Priznao da je slušao savjete na društvenim mrežama

Bizarna priča stiže iz Moskve, gdje je neimenovani 17-godišnjak završio u bolnici, pošto je popio neutvrđenu količinu sopstvene krvi.

Telegram stranica SHOT navodi da je tinejdžer bio “inspirisan” snimcima koje je gledao na društvenim mrežama, kada su stvari krenule po zlu.

Uplašena majka pozvala pomoć

Sedamnaestogodišnjak je nakon konzumacije krvi počeo da se osjeća loše - dobio je temperaturu, a zatim povraćao krv.

Uplašena majka je pozvala hitnu pomoć, pa je tinejdžer ubrzo hospitalizovan. Medicinski tim je uspio da stabilizuje njegovo stanje, nakon čega je priznao da je želio da “podigne nivo gvožđa u krvi”.

Opasni "trikovi za zdravlje"

Ljekare je ova izjava iznenadila i užasnula, navode lokalni mediji.

Nakon incidenta, dječak je upućen na razgovor sa psihologom, a ovaj bizarni slučaj iznova podsjeća na opasnosti viralnih “trikova za zdravlje” koji se plasiraju na internetu.

(Telegraf.rs)