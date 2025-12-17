Osuđen na 5 godina zatvora: Od heftalice napravio smrtonosno oružje i testitrao ga

Čovjek je osuđen na pet godina zatvora nakon što je prepravio heftalicu u smrtonosno vatreno oružje i testirao njenu razornu moć na terenu.

Džejmi Jang (45) iz Selborn Klouza, Kent, uhapšen je u martu 2024. godine nakon što je pronađen sa improvizovanim oružjem u vozu.

Svijet Žena uhapšena jer je stavljala žilete u hljeb u prodavnicama

Bio je u vozu

Nakon što se ranije ove godine izjasnio krivim za proizvodnju vatrenog oružja i nezakonito posjedovanje vatrenog oružja, Jang se 8. decembra pojavio pred Krunskim sudom u Sent Olbansu, gdje je osuđen na pet godina zatvora.

Incident se dogodio 1. marta 2024. godine, kada je policajac Metropolitanske policije, koji nije bio na dužnosti, primijetio Janga kako koristi drogu u vozu u Hartfordširu. Njegovo ponašanje je prijavljeno policiji, nakon čega je izbačen iz voza na stanici Sent Olbans Siti radi pretresa.

U džepu njegovog kofera, policija je pronašla pištolj koji je izgledao kao da je prepravljen u vatreno oružje. Jang je odmah uhapšen, a sumnjivo oružje je zaplenjeno, zajedno sa dva mobilna telefona i malom količinom krek kokaina pronađenom kod njega.

Stručnjaci su kasnije testirali napravu i utvrdili da se radi o funkcionalnom vatrenom oružju, opremljenom cijevi sposobnom za ispaljivanje municije.

Analizom mobilnih telefona pronađeni su dodatni dokazi koji direktno povezuju Janga sa improvizovanim oružjem, uključujući video snimak na kojem ga testira na polju, kao i fotografiju na kojoj pozira sa oružjem.

Tokom policijskog ispitivanja, Jang je tvrdio da je vatreno oružje bilo stavljeno u kofer nekoliko mjeseci prije putovanja i da nije znao da je još uvijek unutra dok ga policajci nisu izvadili.

Ekonomija Cijena srebra obara rekorde

Brz odgovor

Detektivka policije Agata Barker rekla je da je brza reakcija policajca koji je putovao vozom tog dana spriječila potencijalnu tragediju.

''Zahvaljujući prisebnosti policajca van dužnosti, smrtonosno oružje je uklonjeno iz kriminalnog opticaja. Samo Jang zna šta je planirao da uradi sa svojim improvizovanim oružjem, ali da je upotrebljeno protiv bilo koga, posljedice su mogle biti fatalne“, rekla je Barker.

Zdravlje Kako nastaje, koji su simptomi i kako se liječi kamen u bešici? Ovo ne smijete ignorisati

Dodala je da materijal pronađen na njegovim telefonima jasno pokazuje koliko je bio opsjednut sopstvenom tvorevinom, prenosi Avaz.

''Sada, nakon naše istrage, suočava se sa dugom kaznom iza rešetaka tokom koje će imati vremena da preispita svoja interesovanja. Svako ko nosi oružje na željeznici treba da zna da ćemo ga pronaći i privesti pravdi“, rekla je.