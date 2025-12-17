Otvoren novi vrtić u Mrkonjić Gradu: Obezbijeđeno mjesto za još 50 mališana

U Mrkonjić Gradu danas su svečano otvorene nove prostorije vrtića ''Milja Đukanović“, čime su značajno prošireni kapaciteti ove predškolske ustanove i obezbijeđeno mjesto za još pedesetak mališana.

Nove prostorije obišli su načelnik opštine Dragan Vođević, lider SNSD-a Milorad Dodik i direktor vrtića Slavko Dimitrić. Na objektu vrtića dograđen je jedan sprat, čime su stvoreni uslovi za prijem većeg broja djece i unapređenje rada ustanove.

Vrijednost investicije iznosi 510.000 KM, od čega je Kabinet predsjednika Republike Srpske obezbijedio 400.000 KM, dok je opština Mrkonjić Grad učestvovala sa 110.000 KM.

Banja Luka Ponovo udar na džepove roditelja u Banjaluci: Novi stres

Povodom otvaranja, mališani vrtića priredili su prigodan program, čime je svečanost dobila posebnu emocionalnu notu.

Direktor vrtića Slavko Dimitrić izjavio je da već postoje planovi za dalje proširenje kapaciteta. Kako je naveo, naredne godine planirano je formiranje još jedne mješovite jasličke grupe sa 15 mjesta, zbog sve većih potreba roditelja za smještaj djece najmlađeg uzrasta.

Društvo Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

Trenutno u vrtiću boravi 289 djece raspoređene u 14 vaspitnih grupa. Osim centralnog vrtića u Mrkonjić Gradu i Podorugla, ustanova ima i izdvojena odjeljenja u ruralnim sredinama – Podrašnici i Bjelajcu.

Otvaranjem novih prostorija, Mrkonjić Grad dobija dodatne kapacitete u predškolskom vaspitanju, što predstavlja značajnu podršku porodicama i demografskoj politici na lokalnom nivou.