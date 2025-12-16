Usvojeni Nacrt budžeta Zvornika dovoljan za izmirenje obaveza

Usvojeni Nacrt budžeta biće dovoljan za izmirenje obaveza, realizaciju projekata koji su u toku, a neki projekti će biti završeni,a novi započeti, kaže to gradonačelnik Zvornika.

"Taj okvir je sasvim dovoljan da izmirimo sve svoje zakonske obaveze, sve socijalne potrebe, s tim što ćemo proširiti odluku o proširenim pravima o socijalnim davanjima. Svi aktuelni projekti koji se realizuju će biti nastavljeni, a takođe sljedeće godine nas očekuje veliki broj novih kapitalnih projekata koje ćemo realizovati i koji će doprinijeti boljem kvalitetu života ljudi u gradu Zvorniku", rekao je Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.

Pri izradi Nacrta budžeta polazna osnova bilo više parametara, među kojima su smjernice za 2026. godinu, važeći zakonski propisi u oblasti direktnih i indirektnih poreza, ostvareni prihodi i rashodi za prvih deset mjeseci 2025. godine, kao i ostvareni prihodi i rashodi u prethodnim godinama, te zahtjevi budžetskih korisnika za korišćenje sredstava u 2026. godini.

"Vodili smo se dokumentom okvirnog budžeta Ministarstva finansija i Vlade Republike Srpske, gdje smo samo po tom osnovu imali povećanje prihoda od PDV-a za oko 3,5 miliona KM, kao i povećanje neporeskih prihoda, prije svega zbog većeg ugovora budžetskog korisnika Doma zdravlja sa Fondom zdravstvenog osiguranja. Po tim osnovama ostvareno je povećanje budžeta", rekao je Srđan Despić, načelnik Odjeljenja za finansije grada Zvornika

Istorijski je ovo iznos budžeta, kažu u opoziciji u Zvorniku, ono što ih više zanima je izvještaj o izvršenju budžeta, kažu.

"To je istorijski nacrt, ja bih se osvrnuo na malo drugačiji način, na ono što tišti građane. Vidjeli ste tamo u materijalima, a kolege nažalost ne čitaju sve, da su velika sredstva otišla na UIO, povrat sredstava što znači da je inflacija otišla u nebo. Cijene su poskupile i sve, da se cijene roba i usluga otišle drastično i da samim tim UIO je pokazala koliko je prikupila sredstava, pa ono što će biti dobro vidjeti i što je za mene uvijek mjerilo i reper finansijske situacije je izvršenje budžeta, to je za mene jako zanimljiva stavka", rekao je Bojan Lukić, šef Kluba odbornika SDS-a u Skupštini grada Zvornika

Većinom glasova odbornici su usvojili i Odluku o visini naknade koju ostvaruju predsjednici savjeta mjesnih zajednica na području grada Zvornika, Odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Zvornika za 2026. godinu, kao i Odluku o visini naknade za rad članova Gradske izborne komisije Zvornik za 2026. godinu.