Bijeljina: Gradski budžet uvećan za 8,073 miliona KM

Rebalans je usvojen. Njime je gradski budžet uvećan za 8,073 miliona KM. Amandmanima je budžet Kabineta gradonačelnika vraćen na nivo utvrđen osnovnim budžetom za 2025. godinu, dok su pojedini grantovi umanjeni, odnosno vraćeni na prvobitno stanje. Usvojen je i Nacrt budžeta za 2026. Godinu.

„Sami odbornici su skrenuli pažnju na brojne nelogičnosti koje su se pojavile i odnos u procentima koliko je koje odjeljenje potrošilo sredstava i uputili su određene kritike, uložen je i amandman gdje su određena sredstva prebačena za grantove, za Vodovod,Toplanu, JP Vode, pronatalitetnu politiku kao i za primarnu zdravstvenu zaštitu, takođe u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH, sredstva su vraćena za finansiranje političkih partija“, rekla je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović.

Podrška ovim aktima data je kako bi se izbjegle ozbiljne posljedice po grad, javne ustanove i javna preduzeća, te spriječio ulazak u režim privremenog finansiranja. Istovremeno, kroz amandmane je poslata jasna poruka da se budžet mora izvršavati u okviru zakona, a ne naknadno „prilagođavati" već učinjenim prekoračenjima. Razlozi zbog kojih nije podržan Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci 2025. godine je kontinuitet loše prakse u kojoj se kapitalna ulaganja ne realizuju, dok se istovremeno pojedine stavke troše preko planiranih okvira, kažu u Klubu odbornika SNSD-a.

"41% ukupnih poreskih prihoda grada Bijeljina, odlazi na lična primanja, odbornici SNSD-a i naši koalicioni partneri smo izrazili jednu bojazan da ne dođemo u situaciju kao ove godine, da plate potrošimo zaključno sa devetim mjesecom", naveo je šef Kluba odbornika SNSD u Skupštini grada Bijeljina Aleksandar Ostojić.

Usvajanje rebalansa nakon pet godina korak je naprijed kažu u SDSu. Zamjerke imaju na upućeni amandman.

„Odmah u startu moram reći da je amandman na rebalans neustavan, nezakonit i neprovodljiv. Neprovodljiv iz razloga što se uglavnom odnosi na tačke gdje su već bila gdje su već bila, odnosno gdje su već urađena izvršenja za ovu godinu i sada su tim amandmanom da prebace sredstva na neke druge lokacije, a sami znate kako ide procedura i za utvrđivanje odluke i nacrta o budžetu“, tvrdi je Klub odbornika SDS u Skupštini grada Bijeljina Slavko Jović.

Odbornici su usvojili i niz prijedloga, informacija i drugih dokumenata od vitalnog interesa za grad Bijeljina.