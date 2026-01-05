Logo
Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

ATV

05.01.2026

22:57

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу
Foto: ATV

Usljed ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne i dijela jugozapadne Srbije očekuje od 05.01. do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je izdao upozorenje i pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Ipak, "pravo" zimsko vreme će se izgleda zadržati i duže od toga.

Po novim proračunima Marka Čubrila, meteorologa amatera kojeg cijeli region prati na mrežama, i narednih dana biće obilnog snijega na sjeveru, zapadu i sjeveroistoku, a danas je moguća i ledena kiša.

"U srijedu zahlađenje i snijeg nad većim dijelom regiona. Zatim na kratko suvo uz jak mraz, a za naredni vikend prolazno naoblačenje i snijeg. Od oko 14. januara najvjerovatnije slijedi otopljenje“, sumira Čubrilo svoju novu prognozu.

Prenosimo je u cjelosti.

"Na vrijeme nad nama će sve do četvrtka uticati serija Sredozemnih ciklona sa kojima će ka nama priticati veća količina vlažnog vazduha. U isto vrijeme južna polovina regiona će se nalaziti u toplim sektorima tih ciklona ta se tamo u relativno toplo vrijeme sve do srijede uveče uglavnom očekuje kiša, a snijeg samo na višim planinama.

Nad dijelovima zapadne, središnje, jugozapadne i dijela istočne Hrvatske, zapadnom, središnjom i sjeveroistočnom BiH, sjeverom Crne Gore kao i nad zapadom Srbije, veći dijelom Šumadije, sjeveroistokom Srbije i većim dijelom Vojvodine obilan snijeg i nad ovim dijelom regiona se do 09.01. očekuju akumulacije od 20 cm do čak 70 cm snijega. Znatno manje snijeg južnije gdje bi ga u srijedu uveče i četvrtak bilo od 2 cm do 10 cm, na planinama ponegdje oko 20 cm. Nad hladnijim dijelom regiona vjetar slab, severni, a u srijedu i umjeren, a nad ostalim dijelom regiona i nad Jadranom južni, Postojaće velike temperaturne razlike. Od -4 do 0 hladnijem i čak do oko +13 u toplijem dijelu regiona.

Oko 09.01. suvo uz jake mrazeve koji ponegdje mogu ići i ispod -25 stepeni Celzijusa, a najčešće će biti od -17 do -8 stepeni Celzijusa. Krajem nedjelje se očekuje novo naoblačenje i prolazan sneg ili kiša koja će se lediti pri tlu.

Od oko 14.01. modeli simuliraju porast temperature i otapanje snježnog pokrivača u oblastima ispod 900 metara nadmorske visine“, navodi Čubrilo, uz napomenu da su "svi iznijeti podaci i procjene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode“.

Vremenska prognoza

Vrijeme

Snijeg

hladnoća

