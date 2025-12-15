Jerinić: Opozicija vodi sinhronizovanu kampanju preko CIK-a i mentora koji im daju instrukcije

15.12.2025
17:42
Komentari:0
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić rekao je da je očigledno da je jedini adut opozicije, nakon što su izgubili, pokušaj da preko CIK-a BiH i dijela međunarodne zajednice utiču na rezultate prijevremenih izbora u Republici Srpskoj.
On je istakao da opozicija nakon izbora i pobjede Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske već dvadesetak dana vodi sinhronizovanu kampanju preko CIK-a i mentora koji im daju instrukcije.
Kako navodi, šteta je već nanesena ne samo Doboju, već cijeloj Republici Srpskoj, jer CIK nije djelovao u zakonskom roku i 13. decembra saopštio odluku o utvrđivanju izbornih rezultata.
"U Doboju su bili posmatrači iz Lopara, Šamca, Dervente, Modriče, Teslića i naravno Doboja i nije bilo nijedne primjedbe na zapisnik i rad biračkih odbora, osim nakon zatvaranja biračkih mjesta. Utvrđeno je da su te primjedbe bile neosnovane i svi su potpisali zapisnike", podsjetio je Jerinić na konferenciji za novinare u Banjaluci.
Jerinić je dodao da ne može da vjeruje da jedan tako ozbiljan organ kakav bi trebalo da bude CIK donosi nezakonite odluke i probija rokove.
