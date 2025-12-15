Popili kaznu u svatovima: Driftovali u koloni

Policija je pronašla i kaznila dvojicu vozača iz Imotskog koji su prošlog mjeseca na jednoj svadbi kod Gruda driftovali BMW-ima u koloni.

Policijska uprava Grude zaprimila je prijavu 7. novembra godine u mjestu Višnjica i Ulici Gojka Šuška, opština Grude, da je došlo do narušavanja javnog reda i mira bezobzirnim ponašanjem pojedinih vozača.

Oni su, naime, bili učesnici svadbene kolone i namjerno su, kako se navodi u policijskom saopštenju, vozilima prouzrokovali proklizavanje točkova na kolovozu.

Tom prilikom su ugrozili bezbjednost učesnika u saobraćaju i građana koji su se nalazili u blizini.

"Policijski službenici PU Grude su operativnim radom na terenu identificirali predmetne osobe i utvrdili da se o B.P. iz Imotskog, RH, rođen 1989. godine koji je u sporno vrijeme upravljao vozilom marke BMW hrvatskih registarskih oznaka i D.Ž. rođen 2000. godine iz Imotskog, RH, koji je upravljao vozilom marke BMW hrvatskih registarskih oznaka", navedeno je iz policije.

Oni su, kako se dodaje, sankcionisani u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru u Zapadno-hercegovačkog kantona.