Ukupno 63 godine Railiću i Miljatoviću za ubistvo Bašića

Sud BiH osudio je Dalibora Railića zvanog Dugi na 29 godina i Aleksandra Miljatovića na 34 godine zatvora zbog ubistva načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića koji je ubijen hicem u potiljak 21. marta 2022. godine u Prijedoru.

Railić je oglašen krivim za trgovinu drogom, dok je oslobođen optužbe za organizovani kriminal i pranje novca. označen je kao nalogodavac jer je ponudio 50 hiljada evra Miljatoviću da ubije Bašića, zato što mu je on predstavljao problem u nedozvoljenom prometu droge.

"Optuženi Railić, Dalibor u cilju zaštite kontinuiranog i neometanog obavljanja kriminalnih aktivnosti u vezi sa preprodajom opojne droge podstrekao optuženog Miljatović, Aleksandra na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića", istakao je predsjedavajući Vijeća Miroslav Janjić.

Ukupno 63 godine za ubistvo Radenka Bašića. Ubijen je hicem u potiljak 21. marta 2022. godine u Prijedoru, jer je radio svoj posao. Dalibor Railić je nalogodavac. Aleksandar Miljatović je direktni izvršilac ubistva. Za to mu je ponuđeno 50 hiljada evra. To je prihvatio i za izvršenje dogovorenog preuzeo je kaparu od 5.000 evra. Nakon toga, Miljatović je od početka januara prikupljao informacije o životnim navikama i kretanjima Bašića, tako što ga je uhodio i snimao kamerom.

"Na putu ka radnom mjestu Miljatović je pratio i prišao iza leđa Bašiću, kod pješačkog mosta preko kanala koji spaja blok zgrada C i G u naselju Pećani, i iz neposredne blizine s namjerom lišenja života iz pištolja, kalibra 7,65 mm, koji je držao u PVC kesi koja služila za zadržavanje čaure, ispalio jedan metak u potiljak Bašića, od čega je preminuo na licu mjesta", dodao je Janjić.

Veoma je bitno da izvršioci i nalogodavci likvidacije Bašića dobiju maksimalnu sankciju koju zaslužuju, kategoričan je ministar unutrašnjih poslova Srpske.

"Ne postoji kazna koja će nam vratiti u život Radenka Bašića, niti dati adekvatnu satisfakciju za njegovo brutalno ubistvo i gubitak velikog čovjeka, profesionalca i policajca i zaštitnika pravde i zakona u svakom smislu te riječi", rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Presuda je prvostepena na koju je moguće uložiti žalbu. Optužnica je podijeljena u 14. tačaka, a ostale se odnose na organizovani kriminal i trgovinu drogom. Osim za taj zločin Railić je proglašen krivim za trgovinu drogom, dok je oslobođen optužbe za organizovani kriminal i pranje novca.

Zajedno s Railićem, zbog trgovine drogom, osuđeni su Mirjana Vujović na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci i Željko Simić na tri godine.

Goran Gvozden iz Gradiške je oslobođen svih optužbi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i pranjem novca.