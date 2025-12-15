Logo
Horor u Srbiji: Žena ubijena nasred bulevara, nije uspjela da se spasi od napadača

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

17:59

Komentari:

0
Foto: ATV

Ženska osoba tragično je nastradala danas popodne u Leskovcu, kada je, kako tvrde očevici, bježeći od muškarca, sustignuta i izbodena na smrt na Bulevaru Nikole Pašića, nezvanično saznaje Rešetka.

Prema navodima očevidaca, incident se dogodio oko 16.30 časova, kada je muškarac sustigao ženu na bulevaru i nanio joj smrtonosne ubodne povrede.

Ekipe Hitne pomoći odmah su intervenisale, a lekari su na licu mjesta pokušali reanimaciju, ali, nažalost, bez uspjeha.

Na mjestu zločina nalazi se veliki broj policijskih patrola, dok je Bulevar Nikole Pašića zatvoren za saobraćaj.

Iz Policijske uprave Leskovac potvrđeno je novinarima Rešetke da se utvrđuju sve okolnosti ove tragedije, uz napomenu da pucnjave nije bilo.

Kako je potvrđeno portalu Rešetka, počinilac je uhvaćen i preduzimaće se sve zakonom predviđene mjere u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.

Podijeli:

Tagovi:

Leskovac

Ubistvo

Komentari (0)
