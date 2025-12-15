Bojić: Ovo nema niti u jednoj zemlji, CIK najbolje reaguje na pritisak opozicije

Prošlo je skoro mjesec dana od prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, a izborni rezultati još nisu potvrđeni, rekao je potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić, dodajući da se takva situacija ne dešava ni u jednoj demokratskoj zemlji.

"Prošlo je skoro mjesec dana otkako smo glasali za predsjednika Republike Srpske, a da izborni rezultati još nisu potvrđeni. Ovakva situacija ne postoji ni u jednoj demokratskoj zemlji u svijetu", istakao je Bojić.

Bojić je rekao da odluke Centralne izborne komisije u vezi sa ponovnim prebrojavanjem glasova izazivaju brojna pitanja u javnosti.

"Što se tiče Centralne izborne komisije, moram reći da ona reaguje uglavnom pod pritiskom opozicije. Kada uzmemo u obzir da je od ukupnog broja prebrojanih, odnosno ponovo prebrojanih biračkih odbora, skoro 99 odsto upravo u sredinama u kojima lokalnu vlast ima SNSD sa koalicionim partnerima, onda to, kako je naveo, dovoljno govori. Podsjećam da je Centralna izborna komisija još prošle godine, putem javnog konkursa, imenovala sve predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora u Republici Srpskoj", naveo je Bojić.

Kako je dodao, najveći broj ponovo prebrojanih biračkih odbora odnosi se upravo na opštine i gradove u kojima lokalnu vlast ima SNSD sa koalicionim partnerima.

"U Laktašima je, nakon ponovnog prebrojavanja skoro 50 odsto biračkih odbora, utvrđeno da je razlika u korist kandidata opozicije svega jedan glas u odnosu na rezultate prije ponovnog prebrojavanja", rekao je Bojić.

On je istakao da zvanični podaci, kako kaže, otvaraju brojna pitanja i ukazuju na određene nelogičnosti u Tesliću, Loparama, Istočnoj Ilidži, Bijeljini i drugim gradovima u kojima je opozicija na vlasti.

"Centralna izborna komisija je ponovo donijela odluku o ponovnom prebrojavanju pojedinih biračkih odbora, pri čemu se i ovog puta, kako je naveo, radi o oko 99 odsto biračkih odbora u sredinama u kojima lokalnu vlast ima SNSD. Kada se pogledaju zvanični podaci, postavlja se pitanje koliko nelogičnosti postoji u navedenim lokalnim zajednicama", zaključio je Bojić.