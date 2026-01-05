Logo
Vanredna situacija zbog otežanog snabdijevanja strujom

SRNA

05.01.2026

15:25

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Gradski štab za vanredne situacije Loznice danas je proglasio vanrednu situaciju na području grada zbog otežanog snabdijevanja strujom.

Ova odluka donesena je da bi se spriječilo ugrožavanje bezbjednosti građana i obezbijedilo normalno funkcionisanje života, saopšteno je iz Gradske uprave.

Ненад Стевандић-24102025

Republika Srpska

Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

Direktor lozničke "Elektrodistribucije" Darko Karapandžić rekao je da je snabdijevanje električnom energijom u pojedinim prigradskim naseljima otežano, ali i istakao da su sve raspoložive ekipe na terenu nastoje otkloniti kvarove.

U gradskom putarskom preduzeću naveli su da su svi putni pravci prve kategorije prohodni i da se snijeg čisti u skladu sa prioritetima.

Loznica

vanredno stanje

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

