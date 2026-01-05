Vanredna situacija zbog otežanog snabdijevanja strujom

Gradski štab za vanredne situacije Loznice danas je proglasio vanrednu situaciju na području grada zbog otežanog snabdijevanja strujom.

Ova odluka donesena je da bi se spriječilo ugrožavanje bezbjednosti građana i obezbijedilo normalno funkcionisanje života, saopšteno je iz Gradske uprave.

Republika Srpska Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

Direktor lozničke "Elektrodistribucije" Darko Karapandžić rekao je da je snabdijevanje električnom energijom u pojedinim prigradskim naseljima otežano, ali i istakao da su sve raspoložive ekipe na terenu nastoje otkloniti kvarove.

U gradskom putarskom preduzeću naveli su da su svi putni pravci prve kategorije prohodni i da se snijeg čisti u skladu sa prioritetima.