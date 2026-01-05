Vanredna situacija zbog otežanog snabdijevanja strujom

Izvor:
Gradski štab za vanredne situacije Loznice danas je proglasio vanrednu situaciju na području grada zbog otežanog snabdijevanja strujom.
Ova odluka donesena je da bi se spriječilo ugrožavanje bezbjednosti građana i obezbijedilo normalno funkcionisanje života, saopšteno je iz Gradske uprave.
Direktor lozničke "Elektrodistribucije" Darko Karapandžić rekao je da je snabdijevanje električnom energijom u pojedinim prigradskim naseljima otežano, ali i istakao da su sve raspoložive ekipe na terenu nastoje otkloniti kvarove.
U gradskom putarskom preduzeću naveli su da su svi putni pravci prve kategorije prohodni i da se snijeg čisti u skladu sa prioritetima.
