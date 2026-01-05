Požalio se da mu nije dobro, pa se srušio i umro

Tragedija se dogodila 2. januara 2026. godine, kada je muškarac M. N. (35), bio na terminu za mali fudbal sa svojim prijateljima. Prema rečima očevidaca, utakmica je tekla uobičajeno sve do trenutka kada se M. N. požalio na naglu mučninu i slabost.

Prijatelji su odmah prekinuli igru, pokušali da mu pomognu i dali mu vodu. Odveli su ga do svlačionice kako bi došao do vazduha i odmorio se, ali situacija se dramatično pogoršala. Nesrećni mladić se samo srušio na pod.

Ljekari mogli samo da konstatuju smrt

Ubrzo nakon poziva, na lice mjesta stigla je ekipa Hitne pomoći. Nažalost, uprkos naporima prisutnih i medicinskog osoblja, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

"Na tijelu muškarca nije bilo vidljivih tragova nasilja niti bilo kakvih povreda koje bi ukazivale na to da je smrt nastupila kao posljedica udarca ili sukoba tokom igre", navodi izvor blizak istrazi.

Obdukcija će utvrditi uzrok

Po nalogu nadležnog tužilaštva, tijelo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu. Naređena je hitna obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok ove iznenadne tragedije.

Iako se pretpostavlja da je riječ o srčanom zastoju ili nekom drugom prirodnom uzroku koji je aktiviran fizičkim naporom, zvanične informacije biće poznate tek nakon izvještaja patologa.

Prijatelji preminulog M. N. su u šoku i navode da ništa nije ukazivalo na to da mladić ima zdravstvenih problema, prenosi Telegraf.