Zemljotres pogodio Srbiju u večernjim satima

Izvor:
Telegraf
04.01.2026
21:11
Komentari:0
Zemljotres magnitude 2.8 stepeni Rihtera zabilježen je u 20:35 časova, na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Brusa i na istočnim padinama Kopaonika.
Srbija
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 1 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, piše "Telegraf".
