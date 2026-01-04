Logo
Zemljotres pogodio Srbiju u večernjim satima

Izvor:

Telegraf

04.01.2026

21:11

Земљотрес погодио Србију у вечерњим сатима
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 2.8 stepeni Rihtera zabilježen je u 20:35 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Brusa i na istočnim padinama Kopaonika.

Vojislav Seselj

Srbija

Šešelj tvrdi: Miloševića su htjeli kao Madura, stavio sam benzin

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 1 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, piše "Telegraf".

Zemljotres

potres

Srbija

