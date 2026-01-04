Logo
Large banner

Četiri državljanke Srbije zalutale kod Goražda

Izvor:

SRNA

04.01.2026

20:57

Komentari:

0
Акција спасавања код Горажда
Foto: GSS Goražde

Četiri državljanke Srbije koje su zalutale na području mjesta Rosijevići nadomak Goražda pronašli su spasioci, koji su se do njih probijali više od 40 minuta zbog nepristupačnog terena, padavina i oborenih stabala.

U akciji spasavanja učestvovali su pripadnici Kantonalne uprave Civilne zaštite u Goraždu i gorski spasioci, koji su odmah po dojavi započeli akciju spasavanja.

Pistolj 1

Srbija

Nikolu pogodio zalutali metak - ostao nepokretan

Spasioci su posljednja dva kilometra do djevojaka morali preći pješice zbog nepristupačnog puta.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, djevojke su iz Sarajeva krenule preko Hranjena, a vjerovatno ih je navigacija odvela pogrešnim putem, nakon čega su ostale zaglavljene na lokalitetu Rosijevići, na uskom šumskom putu", rekao je Kerim Borčak, član tima Kantonalne uprave Civilne zaštite Goražde.

Sasa Matic

Scena

Saša Matić se stidi jedne od najpopularnijih pjesama: To je strašno

Iz Civilne zaštite navode da su djevojke u stabilnom stanju, da će biti prebačene do operativnog centra, dok će automobil biti naknadno izvučen.

Podijeli:

Tagovi:

Goražde

spasavanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Sudar grtalice i dva auta kod Gradiške

3 h

0
Ко је Силија, Мадурова супруга и зашто је зову ''прва боркиња''

Svijet

Ko je Silija, Madurova supruga i zašto je zovu ''prva borkinja''

3 h

1
Ибрахимовић отворио душу: Крао сам

Fudbal

Ibrahimović otvorio dušu: Krao sam

3 h

0
У Боксерском клубу Славија остварили све зацртане циљеве у прошлој години

Ostali sportovi

U Bokserskom klubu Slavija ostvarili sve zacrtane ciljeve u prošloj godini

3 h

0

Više iz rubrike

И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

Gradovi i opštine

I u Bijeljini se ovih dana "diše na škrge"

3 h

0
Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

Gradovi i opštine

Nova bolnica - najveći projekat u novijoj istoriji Hercegovine

4 h

0
Козарска Дубица

Gradovi i opštine

Ni pahulje: Ovu opštinu u Srpskoj snijeg je potpuno zaobišao

4 h

0
Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

Gradovi i opštine

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

15

Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

22

10

Pare i ostvarenje snova: Pet godina sreće je pred ovim ljudima

21

54

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

21

46

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

21

31

Poznato kada Madura izvode pred sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner