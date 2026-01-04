Nova bolnica - najveći projekat u novijoj istoriji Hercegovine

Otvaranje nove bolnice u Trebinju najveći je projekat u Hercegovini u posljednjih 30 do 40 godina, u koji je uloženo 128 miliona KM, izjavio je danas direktor trebinjske Bolnice Nedeljko Lambeta.

Lambeta je rekao da je to bolnica novog doba, te zahvalio svima koji su učestvovali u realizaciji tog projekta - dosadašnjem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, akademiku Predragu Pešku, Vladi Republike Srpske, resornom ministarstvu, građevinskim radnicima i medicinskom osoblju.

Navodeći da će nova bolnica biti biser Hercegovine, Lambeta je rekao da imaju ideju da se razvije zdravstveni turizam, da se u Trebinju liječe i ljudi iz regiona, jer imaju najsavremeniju medicinsku opremu, magnetnu rezonancu, CT aparat, angio salu, a plan je i da se napravi i radiološki centar.

"Cilj je da se u prvih 100 dana očiste liste čekanja u novoj bolnici, s tim da je na kardiološkom odjeljenju najveća lista čekanja, a radiće se i softver sa listama čekanja i želja, prvi u Republici Srpskoj", rekao je Lambeta.

On je naveo da su liste čekanja sada smanjene, da su na dva, tri odjeljenja smanjene na čekanje od tri do četiri mjeseca, na ostalim odjeljenjima po mjesec dana, a na nekim odjeljenjima nema čekanja.

Lambeta je istakao i da je protekla godina bila istorijska za Bolnicu Trebinje i po broju hospitalizacija, kojih je bilo više od 14.000, ali i po broju ambulantnih pregleda.

On je naveo da trebinjska bolnica ulaže u mlade kadrove, da sada ima 103 ljekara, te oko 30 gostujućih ljekara, više od 50 specijalizanata i 220 medicinskih sestara i tehničara, a cilj je da ove godine imaju 116 ljekara.

Lambeta je dodao i da će Dom zdravlja i laboratorija ostati u staroj bolnici.

On je istakao da je ovo peta godina finansijski uspješnog poslovanja trebinjske bolnice i da su isplaćene sve obaveze prema radnicima.

Lambeta je najavio i da se razmišlja o izgradnji zgrade sa stanovima za medicinsko osoblje kako bi ih privukli da ostanu da rade u trebinjskoj bolnici.

Glavna medicinska sestara Dušanka Zečević rekla je da se obuka medicinskih sestara i tehničara sprovodi i u staroj, a sprovodiće se i u novoj bolnici, navodeći da jedva čekaju prelazak u novu zgradu i da su spremni za to.

Radiolog Radmila Ilić ukazala je da će novi prostor Bolnice biti veći i unaprijeđen kada je riječ o dijagnostici, kao i da će imati savremenu medicinsku opremu koja će unaprijediti kvantitet i kvalitet medicinskih usluga koje će pružati.

Ona je istakla da je najveći iskorak rad na savremenoj magnetnoj rezonanci kako pacijenti ne bi morali ići u druge gradove zbog tih pregleda.