Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

Stanari dva bijeljinska solitera u centru grada ponovo su bez grijanja zbog kvara čije je otklanjanje najavljeno za sutra.

Direktor Gradske toplane Goran Vučković rekao je Srni da je kvar na mjestu gdje se stalno ponavlja i da su morali da prekinu grijanje za ova dva solitera kako bi ostali korisnici bili snabdjeveni.

Bez grijanja je više od 120 domaćinstava u kojima ima veliki broj penzionera.

Kako je navedeno na zvaničnoj stranici Toplane, koja koristi ugalj kao energent, broj korisnika je oko 900 stambenih i poslovnih jedinica.