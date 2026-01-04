Ženi se treći put: Mile Kitić zaprepastio javnost

Izvor:
04.01.2026
Mile Kitić godinama je u braku sa Martom Savić, a sada je sve iznenadio priznanjem da planira ženidbu po treći put.
Otvoreno je govorio o djetinjstvu, odrastanju, supruzi Marti i spekulacijama o njihovom braku.
"Marta mi se svidjela po karakteru i izrazu, novine su pisale svašta, rastaju se, sastaju se, da sam sa Martom imao probleme", rekao je između ostalog Mile, a na pitanje šta još može da se očekuje od njega, poručio je:
"Da se ženim treći put".
