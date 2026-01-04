Ženi se treći put: Mile Kitić zaprepastio javnost

Mile Kitić godinama je u braku sa Martom Savić, a sada je sve iznenadio priznanjem da planira ženidbu po treći put.

Otvoreno je govorio o djetinjstvu, odrastanju, supruzi Marti i spekulacijama o njihovom braku.

"Marta mi se svidjela po karakteru i izrazu, novine su pisale svašta, rastaju se, sastaju se, da sam sa Martom imao probleme", rekao je između ostalog Mile, a na pitanje šta još može da se očekuje od njega, poručio je:

"Da se ženim treći put".