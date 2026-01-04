Logo
Large banner

Ženi se treći put: Mile Kitić zaprepastio javnost

Izvor:

Agencije

04.01.2026

17:28

Komentari:

0
Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Mile Kitić godinama je u braku sa Martom Savić, a sada je sve iznenadio priznanjem da planira ženidbu po treći put.

Otvoreno je govorio o djetinjstvu, odrastanju, supruzi Marti i spekulacijama o njihovom braku.

Незгода Пале

Hronika

Djevojke autom sletjele u dvorište kuće

"Marta mi se svidjela po karakteru i izrazu, novine su pisale svašta, rastaju se, sastaju se, da sam sa Martom imao probleme", rekao je između ostalog Mile, a na pitanje šta još može da se očekuje od njega, poručio je:

"Da se ženim treći put".

Podijeli:

Tagovi:

Mile Kitić

Marta Savić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хорор током празника: Жену на балкону погодио дио ватромета

Region

Horor tokom praznika: Ženu na balkonu pogodio dio vatrometa

1 h

0
Градишка: Тројица претучена, један превезен на УКЦ

Hronika

Gradiška: Trojica pretučena, jedan prevezen na UKC

1 h

0
Снијег у Баралићима

Banja Luka

Mještani banjalučkog sela Stanivukoviću: Pogledajte svoju sramotu

1 h

1
МУП издао аларм: Не излазите из куће ако баш не морате

Srbija

MUP izdao alarm: Ne izlazite iz kuće ako baš ne morate

2 h

0

Više iz rubrike

Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

Scena

Željko Mitrović otkrio kolike su plate na Pinku

2 h

0
Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Scena

Tea priznala zbog čega često plače: Uhvate me živci, sama šišam šiške

4 h

0
Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

5 h

0
Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

Scena

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

17

45

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner