Logo
Large banner

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

Izvor:

B92

04.01.2026

12:32

Komentari:

0
Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву
Foto: Tanjug

Leonardo Dikaprio nije mogao da prisustvuje dod‌jeli nagrada u Palm Springsu jer je ostao zaglavljen na poznatom ostrvu zbog situacije u Venecueli.

Glumac Leonardo Dikaprio je trebalo da primi Desert Palm Achievement Award za ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom", međutim magazin "Variety" je saznao da oskarovac nije mogao da napusti Sent Barts zbog restrikcija vazdušnog saobraćaja u regionu nakon međunarodnog sukoba.

Dikaprio je ranije fotografisan na odmoru sa porodicom i prijateljima, uključujući Džefa Bezosa i Loren Sančez, pred Novu godinu.

"Leonardo Dikaprio nije u mogućnosti da nam se pridruži lično večeras zbog neočekivanih problema u putovanju i zatvorenog vazdušnog prostora", izjavio je portparol Palm Springs International Film Festivala te dodao:

"Iako će nam nedostajati, čast nam je da prepoznamo njegov izuzetan rad i trajni doprinos kinematografiji. Njegov talenat i posvećenost ovom zanatu nastavljaju da inspirišu, i sa zadovoljstvom ćemo mu dodijeliti Desert Palm Achievement Award večeras večeras."

crna ruza in memoriam smrt

Fudbal

Preminuo Milorad Kosanović

Međunarodni aerodrom Palm Springs objavio je na platformi Iks da su polasci zaustavljeni. Saopštenje glasi:

"Problem sa kontrolom vazdušnog saobraćaja FAA utiče na južnu Kaliforniju danas. Polasci su trenutno zaustavljeni. Avioni i dalje mogu da slete, ali neki dolasci su preusmjereni i očekuju se kašnjenja. Ovo nije specifično za PSP i utiče na više aerodroma u SoCal regionu. Putnici treba da se informišu direktno kod svoje avio-kompanije. PSP će dijeliti ažuriranja po potrebi".

U subotu ujutru, predsjednik Donald Tramp objavio je da su venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni nakon noćne vojne operacije, prenosi "b92".

Podijeli:

Tagovi:

Leonardo Dikaprio

glumac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нова правила у ''Звездама Гранда'': Ево шта такмичарима треба за пролаз

Scena

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': Evo šta takmičarima treba za prolaz

55 min

0
Болна исповијест оца Саше и Дејана Матића: Могао је и мозак да настрада

Scena

Bolna ispovijest oca Saše i Dejana Matića: Mogao je i mozak da nastrada

3 h

0
Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Scena

Aca Lukas pobjesnio na bini i napravio totalni haos - VIDEO

14 h

1
Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

Scena

Kako je Donald Tramp ostao ''razočaran'' zbog Ane Ivanović

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

12

15

Preminuo Milorad Kosanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner