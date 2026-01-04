Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

Izvor:
B92
04.01.2026
12:32
Komentari:0
Leonardo Dikaprio nije mogao da prisustvuje dodjeli nagrada u Palm Springsu jer je ostao zaglavljen na poznatom ostrvu zbog situacije u Venecueli.
Glumac Leonardo Dikaprio je trebalo da primi Desert Palm Achievement Award za ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom", međutim magazin "Variety" je saznao da oskarovac nije mogao da napusti Sent Barts zbog restrikcija vazdušnog saobraćaja u regionu nakon međunarodnog sukoba.
Dikaprio je ranije fotografisan na odmoru sa porodicom i prijateljima, uključujući Džefa Bezosa i Loren Sančez, pred Novu godinu.
"Leonardo Dikaprio nije u mogućnosti da nam se pridruži lično večeras zbog neočekivanih problema u putovanju i zatvorenog vazdušnog prostora", izjavio je portparol Palm Springs International Film Festivala te dodao:
"Iako će nam nedostajati, čast nam je da prepoznamo njegov izuzetan rad i trajni doprinos kinematografiji. Njegov talenat i posvećenost ovom zanatu nastavljaju da inspirišu, i sa zadovoljstvom ćemo mu dodijeliti Desert Palm Achievement Award večeras večeras."
Fudbal
Preminuo Milorad Kosanović
Međunarodni aerodrom Palm Springs objavio je na platformi Iks da su polasci zaustavljeni. Saopštenje glasi:
"Problem sa kontrolom vazdušnog saobraćaja FAA utiče na južnu Kaliforniju danas. Polasci su trenutno zaustavljeni. Avioni i dalje mogu da slete, ali neki dolasci su preusmjereni i očekuju se kašnjenja. Ovo nije specifično za PSP i utiče na više aerodroma u SoCal regionu. Putnici treba da se informišu direktno kod svoje avio-kompanije. PSP će dijeliti ažuriranja po potrebi".
U subotu ujutru, predsjednik Donald Tramp objavio je da su venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni nakon noćne vojne operacije, prenosi "b92".
Scena
55 min0
Scena
3 h0
Scena
14 h1
Scena
15 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu