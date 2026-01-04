Mještani banjalučkog sela Stanivukoviću: Pogledajte svoju sramotu

Mještani sela Baralići obratili su se redakciji ATV-a ogorčeni zbog nemara gradskih službi koje je snijeg,kao i mnogo puta dosada iznenadio, i odsjekao ovo mjesto od ostatka svijeta.

Oni su poslali poruku gradonačelniku Drašku Stanivukoviću i ostalim, kako kažu, vlastodršcima da je sramota što se hvale kako su bolji od svojih prethodnika, a zapravo pokazuju upravo suprotno.

"Mi nemamo drugog načina osim da preko vas, koji ste nam evo već tri puta svojim objavama pomogli, da podsjetimo naš grad Banjaluku da i ovdje žive ljudi, a ne stoka. Jednostavno nam ne daju mogućnost da živimo i funkcionišemo kao sav normalan narod u našem okruženju", rekao je za ATV jedan od mještana.

Na snimku koji su nam poslali vidi se kako su putevi u Baralićima potpuno neočišćeni, a mještani ironično poručuju da ovim videom žele nadležnima da dočaraju "zimsku idilu".

"Mi smo ovdje na tri kilometra od Banjaluke. Banjaluka je ono dole u rupi, u magli što se vidi, gdje se prave ove pamp trek staze. Mi nemamo pamp trek staze, ali imamo ove bob staze, pa da vide kako to izgleda jer su rekli da spremno dočekuju zimu", kaže jedan stanovnik sela pokazujući na neočišćen lokalni put.

"Kad već troše naše pare, mogli su malo da očiste ove puteve da možemo da dođemo do grada, da ne moramo da lomimo, noge, ruke, kičme. Ovdje ima puno djece, puno starih. Ružna slika, ružno za gradonačelnika. Nadam se da će ovo doći do tih gradskih vlastodržaca da vide ovu svoju sramotu, ovaj svoj nerad i nemar. da ih bude sramota kad kažu da su bolji od svojih prethodnika", dodao je on.