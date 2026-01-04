Drama na letu Viz Era: Avion umjesto u BiH sletio u Budimpeštu

Na jutrošnjem letu Viz Era na relaciji Bazel–Tuzla došlo je do dramatične promjene plana, nakon što je avion umjesto na Međunarodni aerodrom Tuzla sletio u Budimpeštu.

Putnici tvrde da o preusmjeravanju leta nisu bili pravovremeno obaviješteni, te da im je informacija saopštena tek nekoliko minuta prije slijetanja.

Prema riječima jedne putnice, posada je obavijestila putnike da se avion preusmjerava u trenutku kada su, kako navodi, već bili iznad Tuzle, što je izazvalo paniku i zbunjenost među putnicima.

Ona ističe da niko nije znao šta se dešava niti gdje će avion sletjeti, te da su nakon dolaska u Budimpeštu ostavljeni da čekaju bez jasnih informacija o nastavku putovanja i organizaciji prevoza dalje prema Bosni i Hercegovini.

Ističe da je, kako kaže, najviše razočarala loša komunikacija osoblja i aviokompanije. Navodi da im niko nije objasnio zbog čega avion nije pokušao sletjeti u Tuzlu i zašto o odluci nisu obaviješteni ranije, još na polasku iz Bazela, piše Crna Hronika".

Dodaje da su putnici ogorčeni i da mnogi smatraju da se ovakve situacije ponavljaju, te da su razočarani načinom na koji je sve provedeno.

Veliki dio Bosne i Hercegovine jutros je pogođen obilnim snježnim padavinama, što je uzrokovalo otežane uslove u saobraćaju, uključujući i avijaciju.

Međutim, među putnicima se postavlja pitanje kako je avion iz Dortmunda, koji je u isto vrijeme bio u dolasku prema Tuzli, uspio sletjeti bez problema, dok je avion iz Bazela preusmjeren u drugu državu.

Kako je vidljivo na zvaničnoj stranici Aerodroma Tuzla, let iz Dortmunda je sletio, dok je let iz Bazela označen kao preusmjeren, a dio drugih dolaznih letova nalazi se u statusu čekanja.

Upravo ta okolnost dodatno je pojačala nezadovoljstvo putnika koji ističu da im niko nije ponudio konkretno objašnjenje zbog čega je upravo njihov avion skrenut sa planirane rute.

Putnici trenutno borave na aerodromu u Budimpešti i čekaju informaciju o tome da li će i kada biti organizovan prevoz za Tuzlu. Kako navode, i dalje nisu dobili zvanično objašnjenje o razlozima promjene destinacije, niti upute o daljim procedurama.

Aviokompanija Viz Er, prema dostupnim informacijama, još uvijek se nije zvanično oglasila povodom ovog događaja.