Obustavljen saobraćaj za kamione preko Romanije

Zbog intenzivnih snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i na dionici magistralnog puta Sarajevo-Rogatica preko Romanije, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je jutros obustavljen za teretnjake i na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda.

U većini predjela u Republici Srpskoj pada snijeg koji se zadržava na kolovozu i saobraćaj se odvija otežano i usporeno.

Zbog niske temperature, iz AMS upozoravaju vozače na poledicu u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove, a povećana je opasnost od odrona na svim dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i da na put ne kreću bez zimske opreme.