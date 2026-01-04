Logo
Zbog snijega otkazani brojni letovi sa sarajevskog aerodroma

Izvor:

Avaz

04.01.2026

14:11

Због снијега отказани бројни летови са сарајевског аеродрома

Nekoliko letova za Sarajevo i druge gradove otkazano je danas s obzirom na vremenske neprilike.

Kada je riječ o dolascima na Međunarodni aerodrom u Sarajevo, otkazani su letovi iz Frankfurta, tri leta iz Istanbula s Aerodroma Sabiha Gokčen, te još jedan iz Istanbula s drugog aerodroma.

Putnici iz Rima i Dubaija uspješno su sletjeli u Sarajevo.

Kada je riječ o odlascima odnosno letovima ka drugim gradovima iz Sarajeva, uspješno su izvedeni letovi za Beč, Zagreb, Rim, Istanbul.

Let koji je trebao biti za Frankfurt jutros u 11:10 sati je otkazan, kao i let za Istanbul koji je trebao biti u 14:15. Takođe, još dva leta za Istanbul koja su trebala biti poslijepodne otkazana su.

Podsjećamo, snijeg koji je napadao danas u Sarajevu i širom države otežao je saobraćaj na mnogim putevima.

