Zbog snijega otkazani brojni letovi sa sarajevskog aerodroma

Nekoliko letova za Sarajevo i druge gradove otkazano je danas s obzirom na vremenske neprilike.
Kada je riječ o dolascima na Međunarodni aerodrom u Sarajevo, otkazani su letovi iz Frankfurta, tri leta iz Istanbula s Aerodroma Sabiha Gokčen, te još jedan iz Istanbula s drugog aerodroma.
Putnici iz Rima i Dubaija uspješno su sletjeli u Sarajevo.
Kada je riječ o odlascima odnosno letovima ka drugim gradovima iz Sarajeva, uspješno su izvedeni letovi za Beč, Zagreb, Rim, Istanbul.
Let koji je trebao biti za Frankfurt jutros u 11:10 sati je otkazan, kao i let za Istanbul koji je trebao biti u 14:15. Takođe, još dva leta za Istanbul koja su trebala biti poslijepodne otkazana su.
Podsjećamo, snijeg koji je napadao danas u Sarajevu i širom države otežao je saobraćaj na mnogim putevima.
