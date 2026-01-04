Djevojka pretukla momka nakon svađe

Beogradska policija zatekla je šokantnu scenu u jednom stanu, a nakon što su dobili prijavu komšija da se u zgradi čuje buka.

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, sve se odigralo sinoć na Paliluli, nakon što su komšije prijavile da se iz stana, u kojem su boravili muškarac i djevojka J. M. (43) i N. M. (30), čuju kuknjava i jauci.

Kada je policija stigla na adresu, u stanu su zatekli muškarca i djevojku sa vidljivim povredama. Takođe, u stanu su pronađeni i paketići u kojima je bila nepoznata materija, a koji su odnijeti na dalju proveru.

J. M. i N. M. su potom transportovani u zdravstvenu ustanovu gdje su muškarcu konstatovane teške, a djevojci lakše telesne povrede. U razgovoru sa policijom, J. M. i N. M. su rekli da su imali "malo burniju svađu" i da je došlo do fizičkog okršaja u kojem je, po svemu sudeći, muškarac izvukao deblji kraj.

Iako su oboje rekli da neće teretiti onog drugog zbog nanošenja povreda, protiv oboje će biti podnijeta krivična prijava.