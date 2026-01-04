Logo
Large banner

Djevojka pretukla momka nakon svađe

Izvor:

Telegraf

04.01.2026

13:41

Komentari:

0
Дјевојка претукла момка након свађе
Foto: Tanjug

Beogradska policija zatekla je šokantnu scenu u jednom stanu, a nakon što su dobili prijavu komšija da se u zgradi čuje buka.

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, sve se odigralo sinoć na Paliluli, nakon što su komšije prijavile da se iz stana, u kojem su boravili muškarac i djevojka J. M. (43) i N. M. (30), čuju kuknjava i jauci.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Uhapšen državljanin BiH zbog krijumčarenja migranata

Kada je policija stigla na adresu, u stanu su zatekli muškarca i djevojku sa vidljivim povredama. Takođe, u stanu su pronađeni i paketići u kojima je bila nepoznata materija, a koji su odnijeti na dalju proveru.

J. M. i N. M. su potom transportovani u zdravstvenu ustanovu gdje su muškarcu konstatovane teške, a djevojci lakše telesne povrede. U razgovoru sa policijom, J. M. i N. M. su rekli da su imali "malo burniju svađu" i da je došlo do fizičkog okršaja u kojem je, po svemu sudeći, muškarac izvukao deblji kraj.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje

Iako su oboje rekli da neće teretiti onog drugog zbog nanošenja povreda, protiv oboje će biti podnijeta krivična prijava.

Podijeli:

Tagovi:

Beograd

Tuča

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Временска прогноза

Društvo

Sutra oblačno sa padavinama i još hladnije

5 h

0
Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

Zanimljivosti

Ova tri znaka imaće od januara 2026. pravi finansijski procvat!

5 h

0
Све дионице ауто-путева у Српској проходне, екипе зимске службе на терену

Društvo

Sve dionice auto-puteva u Srpskoj prohodne, ekipe zimske službe na terenu

5 h

1
снијег Бањалука

Banja Luka

Nova godina, stari problemi: Snijeg ponovo iznenadio gradske vlasti

5 h

7

Više iz rubrike

Запалио се аутомобил у Бањалуци

Hronika

Gorio automobil na parkingu u Banjaluci

6 h

0
Нови детаљи хорора: "Only Fans" инфлуенсерка била везана прије смрти

Hronika

Novi detalji horora: "Only Fans" influenserka bila vezana prije smrti

7 h

0
Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници

Hronika

Poznato stanje dječaka na kojeg je pala sajla tokom skijanja na Bjelašnici

8 h

0
Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci: Udaren pješak kod škole

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

33

Najskuplji kvadrat ide i do 6.818 evra u ovom gradu

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner