Djevojka pretukla momka nakon svađe

Izvor:
Telegraf
04.01.2026
13:41
Komentari:0
Beogradska policija zatekla je šokantnu scenu u jednom stanu, a nakon što su dobili prijavu komšija da se u zgradi čuje buka.
Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, sve se odigralo sinoć na Paliluli, nakon što su komšije prijavile da se iz stana, u kojem su boravili muškarac i djevojka J. M. (43) i N. M. (30), čuju kuknjava i jauci.
Region
Uhapšen državljanin BiH zbog krijumčarenja migranata
Kada je policija stigla na adresu, u stanu su zatekli muškarca i djevojku sa vidljivim povredama. Takođe, u stanu su pronađeni i paketići u kojima je bila nepoznata materija, a koji su odnijeti na dalju proveru.
J. M. i N. M. su potom transportovani u zdravstvenu ustanovu gdje su muškarcu konstatovane teške, a djevojci lakše telesne povrede. U razgovoru sa policijom, J. M. i N. M. su rekli da su imali "malo burniju svađu" i da je došlo do fizičkog okršaja u kojem je, po svemu sudeći, muškarac izvukao deblji kraj.
Republika Srpska
Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje
Iako su oboje rekli da neće teretiti onog drugog zbog nanošenja povreda, protiv oboje će biti podnijeta krivična prijava.
Društvo
5 h0
Zanimljivosti
5 h0
Društvo
5 h1
Banja Luka
5 h7
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu