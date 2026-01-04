Gorio automobil na parkingu u Banjaluci

Izvor:
ATV
04.01.2026
12:13
Komentari:0
Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka intervenisala je u više slučajeva juče, 3. januara 2026. godine.
Između ostalog, ugasili su požar na automobilu koji je izbio na parkingu hipermarketa „Bingo“ u Ulici Branka Popovića u 13.04 časova.
Ranije tokom dana, u 11.16 časova, ekipe su gasile požar na dimnjaku u Cvjetnoj ulici.
U 14.19 časova izvršena je tehnička intervencija uklanjanja prozora u Ulici Mirka Kovačevića, a dan je zaključen u 21.50 časova kada je izbio požar na elektro instalacijama u Ulici Braće Podgornika.
Vatrogasci su sve intervencije brzo završili, bez izvještaja o povrijeđenim licima.
