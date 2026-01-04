Logo
Gorio automobil na parkingu u Banjaluci

Izvor:

ATV

04.01.2026

12:13

Запалио се аутомобил у Бањалуци
Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka intervenisala je u više slučajeva juče, 3. januara 2026. godine.

Između ostalog, ugasili su požar na automobilu koji je izbio na parkingu hipermarketa „Bingo“ u Ulici Branka Popovića u 13.04 časova.

Лауш, снијег

Banja Luka

Kosovska ulica na Laušu pod sniježnom blokadom

Ranije tokom dana, u 11.16 časova, ekipe su gasile požar na dimnjaku u Cvjetnoj ulici.

U 14.19 časova izvršena je tehnička intervencija uklanjanja prozora u Ulici Mirka Kovačevića, a dan je zaključen u 21.50 časova kada je izbio požar na elektro instalacijama u Ulici Braće Podgornika.

Звезде Гранда

Scena

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': Evo šta takmičarima treba za prolaz

Vatrogasci su sve intervencije brzo završili, bez izvještaja o povrijeđenim licima.

Banjaluka

zapalio se automobil

