Gorio automobil na parkingu u Banjaluci

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka intervenisala je u više slučajeva juče, 3. januara 2026. godine.

Između ostalog, ugasili su požar na automobilu koji je izbio na parkingu hipermarketa „Bingo“ u Ulici Branka Popovića u 13.04 časova.

Ranije tokom dana, u 11.16 časova, ekipe su gasile požar na dimnjaku u Cvjetnoj ulici.

U 14.19 časova izvršena je tehnička intervencija uklanjanja prozora u Ulici Mirka Kovačevića, a dan je zaključen u 21.50 časova kada je izbio požar na elektro instalacijama u Ulici Braće Podgornika.

Vatrogasci su sve intervencije brzo završili, bez izvještaja o povrijeđenim licima.