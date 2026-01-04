Logo
Snijeg paralisao Hrvatsku, na snazi zabrane saobraćaja

Izvor:

Indeks

04.01.2026

11:38

Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја
Foto: ATV

Kolovozi u Hrvatskoj su mokri i klizavi u većem dijelu zemlje. Snijeg pada mjestimično u Lici, Gorskom kotaru, centralnoj Hrvatskoj i Slavoniji.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Zbog jakog vetra u priobalju na snazi su ograničenja za pojedine grupe vozila na Jadranskoj magistrali (DC8). Putevi u Lici i Slavoniji prekriveni su snijegom, kao i auto-putevi.

Снијег- Србија-03102025

Srbija

MUP izdao hitno upozorenje vozačima

– Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putu, pripaze na bezbjednu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme – javlja Hrvatski autoklub (HAK). Zbog zimskih uslova na snazi je zabrana saobraćaja za kamione s prikolicama i šlepere s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme na pojedinim putevima u Lici.

Kakvo se vrijeme očekuje narednih dana?

Danas se u Hrvatskoj očekuje pretežno oblačno vrijeme uz česte padavine. Na kopnu će u mnogim krajevima padati susnježica i snijeg, pri čemu se ponegde može formirati i snježni pokrivač. Najveća vjerovatnoća za snežni pokrivač je u Gorskoj Hrvatskoj i u delovima istočne Hrvatske, gdje bi sneg mogao biti postojaniji i intenzivniji, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na Jadranu će preovladavati kiša, mestimično i izraženija, a u Dalmaciji treba računati na obilnije pljuskove praćene grmljavinom. Najmanje padavina očekuje se na severnom Jadranu i na sjeverozapadu zemlje, gdje bi povremeno moglo biti i kraćih zatišja ili slabijih padavina.

Авион

Svijet

Otežana polijetanja i slijetanja aviona širom Grčke

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, što će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana duvaće umjerena do jaka bura, a podno Velebita mogući su i olujni udari, pa je potreban oprez u saobraćaju, naročito na putevima izloženim bočnom vjetru. Na krajnjem jugu zemlje preovladavaće jak južni i jugozapadni vjetar, što će uz nestabilno vrijeme lokalno pojačavati pljuskove.

Što se temperatura tiče, na kopnu će biti hladno, uglavnom između -2 i 2 °C, pa će se snijeg i susnježica mjestimično zadržavati, a lokalno su mogući i klizavi kolovozi. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana očekuje se 5 do 10 stepeni, dok će u ostatku priobalja i na jugu biti osetno toplije, uglavnom između 11 i 15 stepeni.

Tagovi:

Hrvatska

nevrijeme

Snijeg

