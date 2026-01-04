Zemljotres u Crnoj Gori: Evo gdje se zatreslo tlo

Zemljotres jačine tri stepena Rihtera registrovan je noćas u blizini Nikšića, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Potres je evidentiran u 1.18 časova, a epicentar je bio oko osam kilometara jugozapadno od Velimlja, u blizini Nikšića.

Prema preliminarnim podacima, žarište zemljotresa locirano je na dubini od oko 20 kilometara.

Iz Zavoda navode da ovaj potres nije mogao da izazove materijalnu štetu u epicentralnom području.