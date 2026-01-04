Logo
Zemljotres u Crnoj Gori: Evo gdje se zatreslo tlo

Izvor:

SRNA

04.01.2026

10:33

Земљотрес у Црној Гори: Ево гдје се затресло тло
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres jačine tri stepena Rihtera registrovan je noćas u blizini Nikšića, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Potres je evidentiran u 1.18 časova, a epicentar je bio oko osam kilometara jugozapadno od Velimlja, u blizini Nikšića.

Бјелашница

Hronika

Poznato stanje dječaka na kojeg je pala sajla tokom skijanja na Bjelašnici

Prema preliminarnim podacima, žarište zemljotresa locirano je na dubini od oko 20 kilometara.

Iz Zavoda navode da ovaj potres nije mogao da izazove materijalnu štetu u epicentralnom području.

