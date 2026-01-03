Uhapšen Albanac zbog falsifikovanih dokumenata, vozilo oduzeto

Crnogorska policija uhapsila je državljanina Albanije čiji su inicijali B.M. /41/ zbog upotrebe falsifikovane vozačke i saobraćajne dozvole, a vozilo kojim je upravljao je oduzeto.

Albanac je prilikom provjere na graničnom prelazu Božaj u 00.20 časova predao crnogorskim službenicima granične policije falsifikovana dokumenta, izdata u Italiji.

Republika Srpska Nuždić: Kravica je simbol stradanja srpskog naroda u Podrinju

Oduzet je automobil "audi", italijanske registracije, kojim je upravljao B.M.

Iz crnogorske Uprave policije saopšteno je da je o događaju upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja je naložila hapšenje.