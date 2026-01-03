Uhapšen Albanac zbog falsifikovanih dokumenata, vozilo oduzeto

Izvor:
SRNA
03.01.2026
13:26
Komentari:0
Crnogorska policija uhapsila je državljanina Albanije čiji su inicijali B.M. /41/ zbog upotrebe falsifikovane vozačke i saobraćajne dozvole, a vozilo kojim je upravljao je oduzeto.
Albanac je prilikom provjere na graničnom prelazu Božaj u 00.20 časova predao crnogorskim službenicima granične policije falsifikovana dokumenta, izdata u Italiji.
Republika Srpska
Nuždić: Kravica je simbol stradanja srpskog naroda u Podrinju
Oduzet je automobil "audi", italijanske registracije, kojim je upravljao B.M.
Iz crnogorske Uprave policije saopšteno je da je o događaju upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja je naložila hapšenje.
Stil
1 h0
Svijet
2 h1
Scena
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Region
3 h0
Region
7 h0
Region
21 h0
Region
23 h0
Najnovije
Najčitanije
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Trenutno na programu