Uhapšen Albanac zbog falsifikovanih dokumenata, vozilo oduzeto

Izvor:

SRNA

03.01.2026

13:26

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Crnogorska policija uhapsila je državljanina Albanije čiji su inicijali B.M. /41/ zbog upotrebe falsifikovane vozačke i saobraćajne dozvole, a vozilo kojim je upravljao je oduzeto.

Albanac je prilikom provjere na graničnom prelazu Božaj u 00.20 časova predao crnogorskim službenicima granične policije falsifikovana dokumenta, izdata u Italiji.

nuzdic

Republika Srpska

Nuždić: Kravica je simbol stradanja srpskog naroda u Podrinju

Oduzet je automobil "audi", italijanske registracije, kojim je upravljao B.M.

Iz crnogorske Uprave policije saopšteno je da je o događaju upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja je naložila hapšenje.

Crna Gora

Albanija

