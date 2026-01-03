Logo
Large banner

Trik šminkera koji briše umor sa lica: Potreban vam je samo jedan proizvod

Izvor:

Stil Kurir

03.01.2026

13:18

Komentari:

0
Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

Kako bi lice izgledalo odmorno, svježe i blistavo prvo pomaže dobra njega kože, a zatim i pažljivo odabrani proizvodi za šminkanje koji naglašavaju ono najbolje i prikrivaju tragove umora.

Među njima se posebno izdvaja "nude" olovka za oči, koja, kada se nanese na donji kapak, zaista pravi vidljivu razliku.

Николас Мандуро

Svijet

Prva fotografija zarobljenog Nikolasa Madura

Kako se koristi "nude" olovka za oči?

Iako se u posljednje vrijeme ponovo vraća "tightlining" tehnika sa crnom olovkom, "nude" nijansa ima potpuno drugačiji efekat. Ona vizuelno otvara oči, osvjetljava pogled i daje licu zdrav, odmoran izgled, čak i kada ste neispavani.

Zbog svoje svijetle boje, "nude" olovka na donjem kapku smanjuje vidljive tragove umora i čini da oči izgledaju veće i budnije. Neki je nanose duž cijele linije donjeg kapka, dok drugi stavljaju samo na sredinu oka – efekat je gotovo isti.

Томи ли Џоунс

Scena

Prvo oglašavanje Toma Lija Džounsa nakon što mu je umrla kćerka

Vrlo jednostavno i veoma brzo izgledaćete kao da ste imali bjuti slip od 8 sati.

Podijeli:

Tagovi:

šminkanje

ljepota

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гајанин: Српска је светиња коју морамо додатно унапређивати

Republika Srpska

Gajanin: Srpska je svetinja koju moramo dodatno unapređivati

2 h

0
Ко је Николас Мадуро?

Svijet

Ko je Nikolas Maduro?

2 h

2
Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

Svijet

Identifikovane prve žrtve nesreće u Švajcarskoj: Najmlađa ima samo 16 godina

2 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasila se Rusija o napadu na Venecuelu

2 h

3

Više iz rubrike

Повратак у осамдесете: Ове јакне су поново у моди

Stil

Povratak u osamdesete: Ove jakne su ponovo u modi

1 sedm

0
Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

Stil

Haljina Melanije Tramp ima zanimljiv detalj: Povezuju ga s Jugoslavijom

1 sedm

0
Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Stil

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

1 sedm

0
Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

Stil

Evo kakve obrve će biti u trendu naredne godine

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

15

03

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

14

48

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

14

46

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

14

42

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner