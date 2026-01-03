Trik šminkera koji briše umor sa lica: Potreban vam je samo jedan proizvod

Kako bi lice izgledalo odmorno, svježe i blistavo prvo pomaže dobra njega kože, a zatim i pažljivo odabrani proizvodi za šminkanje koji naglašavaju ono najbolje i prikrivaju tragove umora.

Među njima se posebno izdvaja "nude" olovka za oči, koja, kada se nanese na donji kapak, zaista pravi vidljivu razliku.

Kako se koristi "nude" olovka za oči?

Iako se u posljednje vrijeme ponovo vraća "tightlining" tehnika sa crnom olovkom, "nude" nijansa ima potpuno drugačiji efekat. Ona vizuelno otvara oči, osvjetljava pogled i daje licu zdrav, odmoran izgled, čak i kada ste neispavani.

Zbog svoje svijetle boje, "nude" olovka na donjem kapku smanjuje vidljive tragove umora i čini da oči izgledaju veće i budnije. Neki je nanose duž cijele linije donjeg kapka, dok drugi stavljaju samo na sredinu oka – efekat je gotovo isti.

Vrlo jednostavno i veoma brzo izgledaćete kao da ste imali bjuti slip od 8 sati.