Trik šminkera koji briše umor sa lica: Potreban vam je samo jedan proizvod

Kako bi lice izgledalo odmorno, svježe i blistavo prvo pomaže dobra njega kože, a zatim i pažljivo odabrani proizvodi za šminkanje koji naglašavaju ono najbolje i prikrivaju tragove umora.
Među njima se posebno izdvaja "nude" olovka za oči, koja, kada se nanese na donji kapak, zaista pravi vidljivu razliku.
Iako se u posljednje vrijeme ponovo vraća "tightlining" tehnika sa crnom olovkom, "nude" nijansa ima potpuno drugačiji efekat. Ona vizuelno otvara oči, osvjetljava pogled i daje licu zdrav, odmoran izgled, čak i kada ste neispavani.
Zbog svoje svijetle boje, "nude" olovka na donjem kapku smanjuje vidljive tragove umora i čini da oči izgledaju veće i budnije. Neki je nanose duž cijele linije donjeg kapka, dok drugi stavljaju samo na sredinu oka – efekat je gotovo isti.
Vrlo jednostavno i veoma brzo izgledaćete kao da ste imali bjuti slip od 8 sati.
