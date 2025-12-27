Povratak u osamdesete: Ove jakne su ponovo u modi

Volumen u oblačenju postao je ključni trend još osamdesetih godina, kada su jakne, od sakoa do bomberica, dobile naglašena ramena i opušteniju siluetu.

Ovaj trend nije zaobišao ni kožu, a kožnjak, koji je ranije bio povezan s rockerskom estetikom i uskim krojevima, tada je počeo poprimati širi oblik. Danas, kožna jakna u oversajzd izdanju postala je prava modna ikona.

Savremene kožne jakne zadržavaju svoj karakter i stav, ali gube raniju krutost. Oversajzd krojevi, spuštena ramena i mekše linije čine ih nosivijima.

Na modnim pistama, široke kožne jakne često dolaze s minimalističkim detaljima poput povišenih ovratnika, skrivenih kopčanja i čistih linija, čime naglašavaju volumen i dodaju sofisticiranost svakodnevnim kombinacijama.

Ovaj trend ne zahtijeva savršenstvo, poželjno je da jakna izgleda blago iznošeno čime se postiže idealna ravnoteža između nesavršenosti i modernog stila, prenosi Avaz.