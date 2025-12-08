Najmodernija boja se vratila na velika vrata: Evo kako da je nosite

Izvor:
Svaka sezona ima svoju boju iznenađenja – onu nijansu koja se tiho provuče na modne piste, a onda preko noći postane opsesija.
Ove jeseni i zime ta titula pripada nijansi koja je oduvijek bila tu, ali sada doživljava svoj najelegantniji povratak u modu: maslinasto zelena. To je ona boja koja odiše smirenošću, zrelom elegancijom i suptilnom luksuznošću.
Dovoljno neutralna da ide uz sve, a opet dovoljno karakteristična da izgleda kao da ste se potrudili čak i kada niste. Godinama smo je povezivali sa cargo pantalonama, vojničkim jaknama i blejzerima, ali ove sezone maslinasto zelena ulazi u potpuno novu, sofisticiranu fazu – quiet luxury, ali na šik način.
Modna poruka je jasna: maslinasto zelena je dovoljno rafinirana da zamijeni crnu, a dovoljno moderna da izgleda sveže i aktuelno.
Maslinasto zelena se ponaša kao nova neutralna baza, što znači – ide uz skoro sve. Evo najmodernijih kombinacija koje garantuju vau efekat:
- Sa krem, bež i karamel tonovima za topao, jesenji balans
- Sa cigla-narandžastom za kombinaciju koja izgleda kao editorijal
- Sa bogatom braon nijansom za luksuznu, zemljanu harmoniju
- Za hrabrije modne duše – uz bordo ili kobalt plavu, dvije ultimativne nijanse sezone
