''Prada'' kupuje ''Versaće'' za 1.3 milijarde dolara

Izvor:

SRNA

02.12.2025

17:13

Foto: Pixabay

Italijanska "Prada" saopštila je da je sklopila dogovor o kupovini milanskog modnog rivala "Versaćea" za 1,375 milijardi dolara.

Očekuje se da će dugo očekivani dogovor oživjeti poslovanje "Versaćea", nakon osrednjih rezultata u periodu poslije pandemije, kada je kompanija postala dio američke luksuzne grupe "Kapri holdings".

Društvo

Potresno svjedočanstvo Ostoje o pogibiji sina u Odbrambeno-otadžbinskom ratu

"Prada" je kratko saopštila da je akvizicija završena nakon dobijanja svih regulatornih odobrenja.

"Kapri holdings" je objavio da će iskoristiti novac za otplatu dugova.

Policija

Hronika

Ugrizao komšiju pa mu polomio stopalo

Donatela Versaće je pozdravila dogovor u objavi na "Instagramu" i ujedno obilježila rođendan pokojnog osnivača modne marke, svog brata Đanija Versaćea.

