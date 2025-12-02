Više sam bila pod muškarcima nego s njima: Vedrana Rudan šokirala

Književnica i kolumnistkinja Vedrana Rudan važi za nekog ko nema dlake na jeziku i ko otvoreno iznosi svoje stavove u svakom trenutku, pa je tako više puta u javnosti govorila o škakljivim temama, te je tako iznosila i detalje iz svog privatnog života.

Jednom prilikom u emisiji Vedrana je govorila o svom emotivnom životu i tada je otkrila sa koliko muškaraca je bila prije braka, ali i da je bila sa drugima dok je bila u braku.

"Imala sam devet ljubavnika prije prve bračne noći, a kad sam se udala onda je to krenulo, da ne brojim. I sad će meni neko da kažem mrzim muškarce. Pa više sam pod njima nego s njima", bez pardona je izjavila književnica.

“Oplodio si gotovo maloljetnu kobilu”

Vedrana ima dva braka iza sebe, a sa prvim mužem dobila je kćerku Asju i sina Slavena.

U jednoj svojoj kolumni pisala je o razvodu, gdje je, između ostalog, spominjala i imovinu. Ipak, kako je navodila tada, nije htjela da mu oprosti porodičnu kuću već se ganjala na sudu.

"Nazvao me tvoj advokat. 'Gospođo, urazumite se. Nakon trideset godina braka imovina se dijeli popola. Vaš je suprug advokat, stručnjak za međunarodno trgovačko pravo, a vi pišete knjige. Njegova je satnica hiljadu evra, vaši honorari…' Drk*džiji je neko rekao istinu o hrvatskim izdavačima lopovima. Niste to smjeli učiniti …"

"Tvoj advokat je rekao da si popizdio. Ti si p*pizdio? Ti? Što sam trebala učiniti? Pasti bez borbe? Kuća je uknjižena na moje ime, izašao si iz nje, oplodio, bar ti tako misliš, gotovo maloljetnu kobilu, a ja bih se trebala smiješiti i dati ti pola kuće. Od***, ljubavi. Kuću sam 'poklonila' sinu, sad se ti mlati na sudu sa sinom. Bitka će trajati dvadeset godina jer i ja konja za trku imam. Uštedjela sam nešto love u ovih trideset godina. Ti ćeš potplaćivati sudije i sutkinje, potplaćivaću ih i ja. Uvijek si bio škrt, pravda će biti na mojoj strani", pisala je Rudan, piše "Blic".