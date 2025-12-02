Logo
Ova valuta odlazi u zaborav od 1. januara

Izvor:

Agencije

02.12.2025

16:14

Паре новац
Foto: Pixabay

Bugarski lev se od 1. januara 2026. godine briše sa liste valuta kojima se trguje na deviznom tržištu.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije, donio je Odluku o izmjenama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu, koja stupa na snagu 1. januara 2026. godine, a kojom se valuta Republike Bugarske – bugarski lev – briše s liste valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Republike Srbije.

Федерика Могерини

Svijet

Ko je uhapšena Federika Mogerini i šta je govorila o Srbiji

Odluka o brisanju bugarskog leva sa liste valuta kojima se trguje na domaćem deviznom tržištu donijeta je uzimajući u obzir ulazak Republike Bugarske u zonu evra od 1. januara 2026. godine, čime se njena nacionalna valuta zamjenjuje evrom.

Stupanjem na snagu Odluke, počev od 1. januara 2026. godine, Narodna banka Srbije prestaće da objavljuje kurs dinara prema bugarskom levu na kursnoj listi za zvanični srednji kurs dinara i kursnoj listi za devize.

marke novac KM

Gradovi i opštine

Penzioneri u januaru dobijaju 100, studenti 500 KM

Bugarska je zemlja članica EU od 2007. i prva je balkanska zemlja koja bi mogla da uvede evro nakon Hrvatske 2023.

Bugarske banke takođe su potvrdile da će svi bankomati u zemlji od 1. januara 2026. godine isplaćivati evre, čime zvanično počinje prelazak zemlje na zajedničku evropsku valutu.

