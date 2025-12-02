Mladić (28) uhapšen zbog sumnje da je koristio falsifikovane novčanice

Uprava policije saopštila je da je uhapsila Nikšićanina čiji su inicijali A.J. /28/, koga sumnjiči za falsifikovanje novca.

- Uhapšeni A.J. /28/, kako se sumnja, izvršio krivično djelo tako što je u sportskoj kladionici u Nikšiću, prilikom uplate za klađenje stavio u opticaj lažnu novčanicu u apoenu od 20 evra. Dva dana nakon toga je u trgovinskoj radnji u Nikšiću, prilikom trgovine, lažnu novčanicu u apoenu od 50 evra stavio u opticaj kao pravu - navodi Uprava policije.

Na taj način ovim privrednim društvima pričinio je materijalnu štetu.

- Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić pronašli su pretresom stana i drugih prostorija koje koristi ovo lice dvije novčanice u apoenu od po 20 evra, za koje se sumnja da su falsifikovane te će one biti predmet daljeg vještačenja - dodaje Uprava policije.

Lice A.J. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.