Logo
Large banner

Mladić (28) uhapšen zbog sumnje da je koristio falsifikovane novčanice

Izvor:

SRNA

02.12.2025

16:01

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Uprava policije saopštila je da je uhapsila Nikšićanina čiji su inicijali A.J. /28/, koga sumnjiči za falsifikovanje novca.

- Uhapšeni A.J. /28/, kako se sumnja, izvršio krivično djelo tako što je u sportskoj kladionici u Nikšiću, prilikom uplate za klađenje stavio u opticaj lažnu novčanicu u apoenu od 20 evra. Dva dana nakon toga je u trgovinskoj radnji u Nikšiću, prilikom trgovine, lažnu novčanicu u apoenu od 50 evra stavio u opticaj kao pravu - navodi Uprava policije.

Норвешка-тунел-02122025

Svijet

Norveška gradi najduži i najdublji podvodni tunel na svijetu

Na taj način ovim privrednim društvima pričinio je materijalnu štetu.

- Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić pronašli su pretresom stana i drugih prostorija koje koristi ovo lice dvije novčanice u apoenu od po 20 evra, za koje se sumnja da su falsifikovane te će one biti predmet daljeg vještačenja - dodaje Uprava policije.

marke novac KM

Gradovi i opštine

Penzioneri u januaru dobijaju 100, studenti 500 KM

Lice A.J. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

Nikšić

falsifikovani novac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

Usporava prodaja nekretnina, očekuje se pad cijena kvadrata

7 h

0
Путин: Русија се успјешно носи са спољним притиском на своју економију

Svijet

Putin: Rusija se uspješno nosi sa spoljnim pritiskom na svoju ekonomiju

7 h

0
АМС РС издао упозорење за возаче

Društvo

AMS RS izdao upozorenje za vozače

7 h

0
Кладионица закукала након одлуке бх. града: Приход нам је 4 милиона

Gradovi i opštine

Kladionica zakukala nakon odluke bh. grada: Prihod nam je 4 miliona

7 h

0

Više iz rubrike

Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

Region

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

8 h

0
Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

Region

Najmonstruozniji hrvatski serijski ubica stigao na sud, doveli ga specijalci

9 h

0
Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Region

Časna sestra lažno prijavila da je napadnuta

12 h

0
Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

Region

Osuđena bivša predsjednica Vrhovnog suda: Vesna Medenica mora u zatvor

12 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner