U kasarni "Kozara" tradicionalni prijem povodom Božića: Prisustvuju zvaničnici Srpske

Izvor:

ATV

12.01.2026

11:44

Komentari:

0
У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске
Foto: ATV

U kasarni "Kozara" u Banjaluci u toku je tradicionalni prijem povodom pravoslavnog Božića.

Prijemu prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić, srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prijemu prisustvuju i predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama i generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Prijem organizuju zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović i Kancelarija pravoslavnog dušebrižništva pri ovom ministarstvu.

Tagovi:

Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Komentari (0)
