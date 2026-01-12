U kasarni "Kozara" tradicionalni prijem povodom Božića: Prisustvuju zvaničnici Srpske

Izvor:
ATV
12.01.2026
11:44
Komentari:0
U kasarni "Kozara" u Banjaluci u toku je tradicionalni prijem povodom pravoslavnog Božića.
Prijemu prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić, srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Prijemu prisustvuju i predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama i generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.
Prijem organizuju zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović i Kancelarija pravoslavnog dušebrižništva pri ovom ministarstvu.
