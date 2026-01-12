Logo
Debeli minus okovao Srpsku, evo gdje je izmjereno -17!

Izvor:

ATV

12.01.2026

07:26

Дебели минус оковао Српску, ево гдје је измјерено -17!
Foto: Pixabay

Jedno od najhladnijih jutra u Republici Srpskoj osvanulo je sa velikim minusom u brojnim mjestima. "Najtoplije" je bilo u Trebinju gdje je izmjereno -2.

Najveći grad Republike Srpske prošao je "dobro" s obzirom na najave. U Banjaluci je izmjereno -11, iako se predviđalo dosta niže. Ista temperatura je bila i u Doboju, Sokocu, Čemernu.

Najhladnije je bilo u Šipovu gdje je izmjereno -17, a u Driniću -15.

Za stepen toplije je bilo u Han Pijesku, a u Mrkonjiću, Prijedoru i Ribniku je izmjereno -13.

Рене Никол Гуд пуцњава

Svijet

Američko ministarstvo objavilo novi snimak ubistva žene: Tvrde kako dokazuje da je kršila zakon

U Kneževu i Novom gradu minus je išao do 12 stepeni.

Gacko i Srebrenica su osvanuli sa minus osam, a -7 je bilo u Bijeljini, Rudu i FOči.

"Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali hladno. U Hercegovini prvi dio dana i dalje vjetrovito, tokom popodneva vetar slabi i okreće na južne smjerove, dok će u Krajini jačati i donijeti blagi porast temperature. Popodne jače naoblačenje koje će se do večeri od severozapada širiti ka svim predjelima", saopšteno je iz RHMZ.

