"Dan Republike ponovo obilježen dostojanstveno i s ljubavlju"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je ponosan na sve ljude u Republici Srpskoj jer je i ove godine dostojanstveno i s ljubavlju obilježen 9. januar - Dan Republike.

"Naš narod zna i vjeruje u svoju Republiku Srpsku da je ona garant njegovog opstanka i budućnosti", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks" u retrospektivi protekle sedmice.

Dodik je dodao da je protekle sedmice prisustvovao i otvaranju nove bolnice u Trebinju, koja, kako je naveo, predstavlja još jednu veliku pobjedu Srpske.