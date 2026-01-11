"Dan Republike ponovo obilježen dostojanstveno i s ljubavlju"

Izvor:
ATV
11.01.2026
08:39
Komentari:3
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je ponosan na sve ljude u Republici Srpskoj jer je i ove godine dostojanstveno i s ljubavlju obilježen 9. januar - Dan Republike.
"Naš narod zna i vjeruje u svoju Republiku Srpsku da je ona garant njegovog opstanka i budućnosti", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks" u retrospektivi protekle sedmice.
Dodik je dodao da je protekle sedmice prisustvovao i otvaranju nove bolnice u Trebinju, koja, kako je naveo, predstavlja još jednu veliku pobjedu Srpske.
