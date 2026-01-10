Dodik najavio put u Izrael, planiran sastanak sa predsjednikom

Lider SNSD-a Milorad Dodik u obraćanju tokom svečane akademije povodom Dana Republike Srpske u Brčko Distriktu najavio je svoje putovanje u Izrael, kao i sastanak sa predsjednikom te države..

Dodik je istakao da u Izrael putuje 25. i 26. januara.

On je komentarisao i politički montiran proces, koji se vodio protiv njega, te istakao da se ne osjeća krivim, jer mu je suđeno što nije htio da preda imovinu Republike Srpske.

Dodik je dodao da sada ima više snage i volje nego ikada, te da ostaje tu, dokle god narod Srpske to bude htio.

