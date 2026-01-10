Logo
Large banner

Dodik najavio put u Izrael, planiran sastanak sa predsjednikom

10.01.2026

13:57

Komentari:

0
Додик најавио пут у Израел, планиран састанак са предсједником
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik u obraćanju tokom svečane akademije povodom Dana Republike Srpske u Brčko Distriktu najavio je svoje putovanje u Izrael, kao i sastanak sa predsjednikom te države..

Dodik je istakao da u Izrael putuje 25. i 26. januara.

On je komentarisao i politički montiran proces, koji se vodio protiv njega, te istakao da se ne osjeća krivim, jer mu je suđeno što nije htio da preda imovinu Republike Srpske.

Dodik je dodao da sada ima više snage i volje nego ikada, te da ostaje tu, dokle god narod Srpske to bude htio.

(rtrs)

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Izrael

posjeta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вријеме

Društvo

Sutra oblačno uz djelimično razvedravanje

3 h

0
Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

Svijet

Rubio: SAD podržava hrabri narod Irana

3 h

0
Мирко Иванић напустио припреме Звезде

Fudbal

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

3 h

0
Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

Košarka

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

3 h

0

Više iz rubrike

Додик: Република Српска је формирана да буде трајна

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je formirana da bude trajna

4 h

0
Свечана академија у Брчком поводом Дана Републике

Republika Srpska

Svečana akademija u Brčkom povodom Dana Republike

4 h

0
Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког

Republika Srpska

Povodom Dana Republike Srpske položeni vijenci na spomenik srpskim braniocima Brčkog

5 h

0
Нетачни наводи Црнатка, на Дан Републике није наплаћивана путарина

Republika Srpska

Netačni navodi Crnatka, na Dan Republike nije naplaćivana putarina

5 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

17

Sijarto: Brisel i Kijev žele da uvuku Mađarsku u rat, prepreka za to je Orban

17

13

Iranke pale cigarete slikama ajatolaha Hamneija, dobile "kritike" zbog jedne stvari

17

01

Dva horoskopska znaka doživjeće čudo u januaru 2026: Novac im dolazi na neočekivane načine

16

46

Vozači oprez: Velike gužve na graničnim prelazima

16

34

Nikolija spakovala kofere i napustila dom: Pjevačica se oglasila, Relje "nema nigdje"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner