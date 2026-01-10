Dodik: Republika Srpska je formirana da bude trajna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska formirana da bude trajna i da će, uprkos bijesu Zukana Heleza, ostati trajno da živi na svojoj teritoriji, sa svojim narodom, istorijom i budućnošću.

- Nemam ništa protiv da pričamo o ukidanju, samo ne znam šta ćemo ukinuti na kraju - rekao je Dodik novinarima u Brčkom povodom Helezove izjave "da je vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH".

Dodik je istakao da je Republika Srpska daleko postojanija i trajnija, da nije ekces i da je izdržala daleko veće "gromade" nego što je sramotni Helez koji će još nekoliko mjeseci vršiti svoju funkciju.

On je naglasio da srpski narod u Republici Srpskoj smatra da se moraju očuvati, prije svega, mir i stabilnost i dati prednost političkom dogovoru.

- Bošnjaci ne žele politički dogovor i izračunali su da im asistencija stranaca omogućava da mogu lakše da dođu do svojih ciljeva unitarizacije - ukazao je Dodik.

On je istakao da proteklih nekoliko mjeseci, ali i čitava prošla godina govore o tome da je dolaskom Donalda Trampa i nove administracije na vlast u Sjedinjenim Državama taj pritisak prestao i da će to očigledno dovesti u poziciju da se razgovara.

- Nije siguran da će prioritet imati ukidanje entiteta. Možda nešto drugo, ali o tom potom - zaključio je Dodik.