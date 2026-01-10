Logo
Large banner

Dodik: Republika Srpska je formirana da bude trajna

Izvor:

SRNA

10.01.2026

12:53

Komentari:

0
Додик: Република Српска је формирана да буде трајна
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska formirana da bude trajna i da će, uprkos bijesu Zukana Heleza, ostati trajno da živi na svojoj teritoriji, sa svojim narodom, istorijom i budućnošću.

- Nemam ništa protiv da pričamo o ukidanju, samo ne znam šta ćemo ukinuti na kraju - rekao je Dodik novinarima u Brčkom povodom Helezove izjave "da je vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH".

Dodik je istakao da je Republika Srpska daleko postojanija i trajnija, da nije ekces i da je izdržala daleko veće "gromade" nego što je sramotni Helez koji će još nekoliko mjeseci vršiti svoju funkciju.

On je naglasio da srpski narod u Republici Srpskoj smatra da se moraju očuvati, prije svega, mir i stabilnost i dati prednost političkom dogovoru.

zukan helez

BiH

Helez: Došlo je vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta u BiH

- Bošnjaci ne žele politički dogovor i izračunali su da im asistencija stranaca omogućava da mogu lakše da dođu do svojih ciljeva unitarizacije - ukazao je Dodik.

On je istakao da proteklih nekoliko mjeseci, ali i čitava prošla godina govore o tome da je dolaskom Donalda Trampa i nove administracije na vlast u Sjedinjenim Državama taj pritisak prestao i da će to očigledno dovesti u poziciju da se razgovara.

- Nije siguran da će prioritet imati ukidanje entiteta. Možda nešto drugo, ali o tom potom - zaključio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Zukan Helez

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

АТВ

BiH

Župljanin: Helezova izjava o ukidanju Srpske - pucanj u BiH

3 h

0
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

BiH

Rajilić: Sazrelo vrijeme za razdruživanje

3 h

0
Којић: Укидање ентитета значило би независну Републику Српску

BiH

Kojić: Ukidanje entiteta značilo bi nezavisnu Republiku Srpsku

2 h

1
Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ

BiH

Košarac: Budu li insistirali na ukidanju Srpske, ostaće bez BiH

16 h

1

Više iz rubrike

Свечана академија у Брчком поводом Дана Републике

Republika Srpska

Svečana akademija u Brčkom povodom Dana Republike

59 min

0
Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког

Republika Srpska

Povodom Dana Republike Srpske položeni vijenci na spomenik srpskim braniocima Brčkog

1 h

0
Нетачни наводи Црнатка, на Дан Републике није наплаћивана путарина

Republika Srpska

Netačni navodi Crnatka, na Dan Republike nije naplaćivana putarina

1 h

4
Руска телевизија извјештавала о Дану Републике Српске

Republika Srpska

Ruska televizija izvještavala o Danu Republike Srpske

3 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner