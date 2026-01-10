Logo
Large banner

Kojić: Ukidanje entiteta značilo bi nezavisnu Republiku Srpsku

Izvor:

SRNA

10.01.2026

10:56

Komentari:

1
Којић: Укидање ентитета значило би независну Републику Српску
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je da bi ukidanje entiteta značilo da BiH ostaje na 51 odsto teritorije, dok bi Republika Srpska imala svojih 49 odsto u potpunoj nezavisnosti i samostalnosti.

Reagujući na izjavu ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza "da je vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH", Kojić je rekao Srni da te poruke služe, prije svega, Helezovom političkom jačanju kod bošnjačkog biračkog tijela i da su takve izjave nerealne i nepotrebne.

On je naveo da se na taj način pokušavaju stvoriti ideali o nekakvoj unitarnoj BiH, što je, kako je ocijenio, pucanj u prazno.

zukan helez

BiH

Helez: Došlo je vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta u BiH

"Entitet se može ukinuti, ali onda ta njegova BiH ostaje sa 51 odsto teritorije, a Republika Srpska će imati svojih 49 odsto u potpunoj nezavisnosti i samostalnosti. Ako je to njegov motiv, mi apsolutno nemamo ništa protiv",poručio je Kojić.

On je ukazao na to da su poznate težnje dijela bošnjačke politike da BiH bude ustrojena po principu "jedan čovjek - jedan glas", što bi dovelo do dominacije Bošnjaka i pretvaranja Srba i Hrvata u nacionalne manjine bez stvarnih mogućnosti odlučivanja, posebno kada je riječ o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa.

Kojić je naglasio da ovakve izjave ne doprinose stabilnosti i unutrašnjem dijalogu u BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Zukan Helez

Republika Srpska

BiH

Milorad Kojić

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

АТВ

BiH

Župljanin: Helezova izjava o ukidanju Srpske - pucanj u BiH

3 h

0
Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

Svijet

Helsinki tajno razmatra mogućnost razmještanja nuklearnog oružja

3 h

1
Супермен

Kultura

Strip sa Supermenom, nekada u vlasništvu Nikolasa Kejdža, prodat za rekordnu sumu

2 h

0
Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

Banja Luka

Nova zimska atrakcija kod Banjaluke: Otvara se Ski park Manjača

3 h

0

Više iz rubrike

АТВ

BiH

Župljanin: Helezova izjava o ukidanju Srpske - pucanj u BiH

3 h

0
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

BiH

Rajilić: Sazrelo vrijeme za razdruživanje

3 h

0
Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

BiH

Bećirović dodijelio nepostojeće priznanje Dini Merlinu

4 h

2
Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

BiH

Helez: Došlo je vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta u BiH

15 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner