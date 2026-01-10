Kojić: Ukidanje entiteta značilo bi nezavisnu Republiku Srpsku

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je da bi ukidanje entiteta značilo da BiH ostaje na 51 odsto teritorije, dok bi Republika Srpska imala svojih 49 odsto u potpunoj nezavisnosti i samostalnosti.

Reagujući na izjavu ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza "da je vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH", Kojić je rekao Srni da te poruke služe, prije svega, Helezovom političkom jačanju kod bošnjačkog biračkog tijela i da su takve izjave nerealne i nepotrebne.

On je naveo da se na taj način pokušavaju stvoriti ideali o nekakvoj unitarnoj BiH, što je, kako je ocijenio, pucanj u prazno.

"Entitet se može ukinuti, ali onda ta njegova BiH ostaje sa 51 odsto teritorije, a Republika Srpska će imati svojih 49 odsto u potpunoj nezavisnosti i samostalnosti. Ako je to njegov motiv, mi apsolutno nemamo ništa protiv",poručio je Kojić.

On je ukazao na to da su poznate težnje dijela bošnjačke politike da BiH bude ustrojena po principu "jedan čovjek - jedan glas", što bi dovelo do dominacije Bošnjaka i pretvaranja Srba i Hrvata u nacionalne manjine bez stvarnih mogućnosti odlučivanja, posebno kada je riječ o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa.

Kojić je naglasio da ovakve izjave ne doprinose stabilnosti i unutrašnjem dijalogu u BiH.