Strip sa Supermenom, nekada u vlasništvu Nikolasa Kejdža, prodat za rekordnu sumu

Rijedak primjerak stripa u kojem se prvi put pojavljuje Supermen, a koji je ranije pripadao glumcu Nikolasu Kejdžu, prodat je jednom kolekcionaru za rekordnih 15 miliona dolara.

To je 150 miliona više nego što je strip "Action Comics #1" koštao kada je objavljen 1938, kada je njegova cijena iznosila je 10 centi, prenosi sajt Comicconect.

Strip je prodao anonimni vlasnik, a ime kupca takođe nije saopšteno.

Ovom cijenom je nadmašen raniji rekord kada je takođe prodat drugi primjerak stripa sa Supermenom po cijeni od 9,1 miliona dolara.

Primjerak stripa koji je postigao novi rekord pripadao je ranije glumcu Nikolasu Kejdžu kome je ukraden, da bi bio ponovo pronađen 11 godina kasnije.

Rare copy of Action Comics No. 1 — which introduced the world to Superman — sells for record $15M https://t.co/sZwCIGBEFO pic.twitter.com/zTHsMFnqk3 — New York Post (@nypost) January 10, 2026

Kejdž ga je kupio 1996. za 150.000 dolara što je u to vrijeme takođe bila rekordna cijena.

Strip je ukraden iz njegovog doma u januaru 2000. tokom jedne zabave, da bi uz pomoć policije bio pronađen 11 godina kasnije.

Glumac ga je potom prodao na aukciji za 2,2 miliona dolara.