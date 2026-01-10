Logo
Strip sa Supermenom, nekada u vlasništvu Nikolasa Kejdža, prodat za rekordnu sumu

Izvor:

Tanjug

10.01.2026

10:50

Komentari:

0
Супермен
Foto: Društvena mreža X/New York Post

Rijedak primjerak stripa u kojem se prvi put pojavljuje Supermen, a koji je ranije pripadao glumcu Nikolasu Kejdžu, prodat je jednom kolekcionaru za rekordnih 15 miliona dolara.

To je 150 miliona više nego što je strip "Action Comics #1" koštao kada je objavljen 1938, kada je njegova cijena iznosila je 10 centi, prenosi sajt Comicconect.

Strip je prodao anonimni vlasnik, a ime kupca takođe nije saopšteno.

Ovom cijenom je nadmašen raniji rekord kada je takođe prodat drugi primjerak stripa sa Supermenom po cijeni od 9,1 miliona dolara.

пијесак

Svijet

Kinezi bacali tone pijeska u okean tokom 12 godina, tek na kraju su satelitski snimci otkrili šta zaista rade

Primjerak stripa koji je postigao novi rekord pripadao je ranije glumcu Nikolasu Kejdžu kome je ukraden, da bi bio ponovo pronađen 11 godina kasnije.

Kejdž ga je kupio 1996. za 150.000 dolara što je u to vrijeme takođe bila rekordna cijena.

Strip je ukraden iz njegovog doma u januaru 2000. tokom jedne zabave, da bi uz pomoć policije bio pronađen 11 godina kasnije.

Glumac ga je potom prodao na aukciji za 2,2 miliona dolara.

Supermen

Strip

