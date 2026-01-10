On je ocijenio da su odnosi Finske i Rusije na najnižem nivou u istoriji, te da se oni sigurno neće poboljšati prije narednih parlamentarnih izbora u Finskoj.

Mema je, međutim, naglasio da se odnosi vjerovatno neće mnogo promijeniti ni nakon izbora.

"Ne mislim da postoji mogućnost da se odnosi vrate na nivo od prije rata, barem sa trenutnim stanjem svijesti i medijskom propagandom. Finska sve više postaje egzistencijalna prijetnja Rusiji", rekao je Mema.

On je podsjetio da je predsjednik Finske Aleksander Stub nedavno rekao da bi Finska mogla da razmjesti nuklearno oružje, pošto je punopravna članica NATO-a.

Prema njegovim riječima, pojedini ljudi u Finskoj osjećaju se kao da je ta zemlja u ratu sa Rusijom.

"Otkako se Finska učlanila u NATO, odnosi su počeli da se pogoršavaju retorikom mržnje prema Rusiji, koju uglavnom zagovaraju oni kojima je u interesu da razdvoje dvije zemlje i na kraju iskoriste Finsku kao oruđe protiv Rusije, da bi oslabili rusku ekonomiju", naveo je Mema.

On je istakao da sankcije i antirusko osjećanje nikada u istoriji nisu bili na toliko visokom nivou, te da je fascinantno kako većina ljudi postaje žrtva ratnohuškačke propagande kada toliko obrazovanih Finaca nije nasjelo na narativ mržnje prema Rusiji, već nastavljaju da održavaju istorijski neutralan pogled na ono što se dešava na međunarodnoj sceni i pravedno i kritički procjenjuju istorijske događaje.

Mema je naglasio da vladajuća elita u Finskoj ne može učiniti mnogo da preokrene "glupe i opasne politike" usmjerene prema susjednoj Rusiji.

"Finska nastavlja da aktivno učestvuje u sukobu u Ukrajini, pruža vojnu pomoć i promoviše veoma opasan put na evropskom nivou u `Koaliciji voljnih`, a predsjednik Stub se zalaže za antirusku politiku koja, na kraju, nanosi štetu Finskoj i finskom narodu", dodao je Mema.