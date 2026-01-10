Logo
Large banner

Helsinki tajno razmatra mogućnost razmještanja nuklearnog oružja

Izvor:

SRNA

10.01.2026

10:26

Komentari:

1
Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

Vlada Finske tajno razmatra mogućnost razmještanja nuklearnog oružja u zemlji, izjavio je za TASS finski političar Armando Mema.

On je ocijenio da su odnosi Finske i Rusije na najnižem nivou u istoriji, te da se oni sigurno neće poboljšati prije narednih parlamentarnih izbora u Finskoj.

Mema je, međutim, naglasio da se odnosi vjerovatno neće mnogo promijeniti ni nakon izbora.

"Ne mislim da postoji mogućnost da se odnosi vrate na nivo od prije rata, barem sa trenutnim stanjem svijesti i medijskom propagandom. Finska sve više postaje egzistencijalna prijetnja Rusiji", rekao je Mema.

On je podsjetio da je predsjednik Finske Aleksander Stub nedavno rekao da bi Finska mogla da razmjesti nuklearno oružje, pošto je punopravna članica NATO-a.

Prema njegovim riječima, pojedini ljudi u Finskoj osjećaju se kao da je ta zemlja u ratu sa Rusijom.

"Otkako se Finska učlanila u NATO, odnosi su počeli da se pogoršavaju retorikom mržnje prema Rusiji, koju uglavnom zagovaraju oni kojima je u interesu da razdvoje dvije zemlje i na kraju iskoriste Finsku kao oruđe protiv Rusije, da bi oslabili rusku ekonomiju", naveo je Mema.

On je istakao da sankcije i antirusko osjećanje nikada u istoriji nisu bili na toliko visokom nivou, te da je fascinantno kako većina ljudi postaje žrtva ratnohuškačke propagande kada toliko obrazovanih Finaca nije nasjelo na narativ mržnje prema Rusiji, već nastavljaju da održavaju istorijski neutralan pogled na ono što se dešava na međunarodnoj sceni i pravedno i kritički procjenjuju istorijske događaje.

Mema je naglasio da vladajuća elita u Finskoj ne može učiniti mnogo da preokrene "glupe i opasne politike" usmjerene prema susjednoj Rusiji.

"Finska nastavlja da aktivno učestvuje u sukobu u Ukrajini, pruža vojnu pomoć i promoviše veoma opasan put na evropskom nivou u `Koaliciji voljnih`, a predsjednik Stub se zalaže za antirusku politiku koja, na kraju, nanosi štetu Finskoj i finskom narodu", dodao je Mema.

Podijeli:

Tagovi:

Finska

Nuklearno oružje

Helsinki

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

Banja Luka

Nova zimska atrakcija kod Banjaluke: Otvara se Ski park Manjača

3 h

0
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

BiH

Rajilić: Sazrelo vrijeme za razdruživanje

3 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Masakr tokom fudbalskog meča: Naoružani ljudi upali na teren i ubili tri osobe

3 h

0
Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

Svijet

Kinezi bacali tone pijeska u okean tokom 12 godina, tek na kraju su satelitski snimci otkrili šta zaista rade

3 h

0

Više iz rubrike

Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

Svijet

Kinezi bacali tone pijeska u okean tokom 12 godina, tek na kraju su satelitski snimci otkrili šta zaista rade

3 h

0
ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

Svijet

HOROR! Pronađena mrtva beba u snijegu

4 h

0
Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

Svijet

Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

4 h

0
Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

Svijet

Haos u Iranu: Nasilni demonstranti zapalili džamiju u Teheranu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner