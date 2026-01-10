Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

Izvor:
SRNA
10.01.2026
09:22
Komentari:0
Savjet bezbjednosti UN održaće hitan sastanak o Ukrajini u ponedjeljak, 12. januara, navedeno je u zvaničnom rasporedu Savjeta.
Prema objavljenim podacima, sastanak bi trebalo da počne u 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu.
RIA Novosti piše da je Ukrajina zahtijevala sastanak, te da su zahtjev podržale Letonija, Liberija, Danska, Francuska, Grčka i Velika Britanija.
Zdravlje
12 min0
Srbija
23 min0
Zanimljivosti
25 min0
Košarka
33 min0
Najnovije
Najčitanije
09
29
09
25
09
22
09
22
09
17
Trenutno na programu