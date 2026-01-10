Logo
Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

Izvor:

SRNA

10.01.2026

09:22

Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини
Foto: Tanjug/AP

Savjet bezbjednosti UN održaće hitan sastanak o Ukrajini u ponedjeljak, 12. januara, navedeno je u zvaničnom rasporedu Savjeta.

Prema objavljenim podacima, sastanak bi trebalo da počne u 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu.

RIA Novosti piše da je Ukrajina zahtijevala sastanak, te da su zahtjev podržale Letonija, Liberija, Danska, Francuska, Grčka i Velika Britanija.

