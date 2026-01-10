Obilne snježne padavine u Moskvi, najveće u posljednjih 56 godina

Moskva je u petak zabilježila najveće snježne padavine u poslednjih 56 godina, sa 42 odsto mjesečnih padavina koje su pale tokom 24 sata, saopšteno je iz ruskog meteorološkog centra Fobos.

Meteroolg Jevgenij Tiškovec rekao je da je snježna oluja u centralnoj Rusiji kulminirala rekordnim snežnim padavinama koje su paralizovale kopneni i vazdušni saobraćaj.

Tiškovec je naglasio da se takav "snježni Armagedon" nije dogodio u Moskvi usred zime u proteklih 56 godina.

Prema njegovim riječima na glavnoj moskovskoj meteorološkoj stanici VDNH, merač padavina je za 24 sata izmerio 22 milimetra, odnosno 42 odsto mjesečne norme.

"Snježne padavine su popustile preko noći, a do jutra je palo još dva milimetra slabog snijega", rekao je Tiškovec, prenosi RIA Novosti.

Snowmageddon in Moscow today. Every Russian tourist you meet in January is making an entirely rational life choice. pic.twitter.com/qpnTfeEHeL — Brian McDonald (@27khv) January 9, 2026

On je napomenuo da je ovim oboren rekord iz 1976. godine za 9. januar, kada je u gradu zabilježeno 12,9 milimetara padavina.

Dodao je da je ukupan iznos bukvalno jedan milimetar manji od izjednačenja dnevnog rekorda za januar, koji je na snazi od 1970. godine.