Britanac na izletima u šumama i hotelima silio ženu na seks s muškarcima

Muškarac koji je gotovo tri decenije prisiljavao ženu na polne odnose s više muškaraca osuđen je na doživotni zatvor. Rodni Džonston (Rodney Johnston, 67) osuđen je u petak na doživotnu kaznu zatvora, s minimalno 16 godina koje mora provesti iza rešetaka, odlučio je sud u Noriču (Norwich).

Sud je utvrdio da je Džonston seksualno iskorištavao žrtvu, primoravajući je na polne odnose s drugim muškarcima tokom takozvanih „izleta“, najčešće u zabačenim šumskim područjima ili hotelima. Zlostavljanje je snimao i fotografisao, a žrtvi je prijetio ukoliko ne bi postupala u skladu s njegovim zahtjevima.

Ranije je proglašen krivim za više krivičnih djela, uključujući tri slučaja prisiljavanja na polni odnos uz prijetnje ili zastrašivanje, dva slučaja navođenja na polnu aktivnost bez pristanka, kao i jedan slučaj zastrašivanja svjedokinje. Porota, nakon osmonedjeljnog suđenja održanog u septembru, nije uspjela postići jednoglasnu odluku po optužbi za silovanje.

Žrtva: „Ovo mi je postalo normalno“

Žrtva, čiji identitet ostaje zaštićen, izjavila je da je Džonston iskoristio njenu ranjivost.

„Osjećala sam se prljavo, bolesno, iskorišteno, poniženo i prestravljeno – ali je to vremenom postalo normalno“, navela je. Dodala je da se više ne prepoznaje i da mora iznova graditi vlastiti identitet. „Osjećam tjeskobu zbog budućnosti, ali sam po prvi put slobodna“, poručila je.

Sud: Teško je pojmiti razmjere zločina

Sutkinja Alisa Robinson (Alice Robinson) ocijenila je da je „teško pojmiti koliko su počinjena krivična djela bila užasna“, ističući brojne otežavajuće okolnosti, uključujući činjenicu da optuženi nije pokazao kajanje niti preuzeo odgovornost za svoja djela.

Viši istražitelj Dankan Vudhems (Duncan Woodhams) rekao je da je presuda rezultat dugotrajnog i zahtjevnog istražnog postupka, ali i, kako je naveo, „izuzetne hrabrosti žrtve“.

„Iako ova kazna ne može izbrisati ono što je pretrpjela, nadamo se da će joj omogućiti da započne novi život pod vlastitim uslovima“, rekao je Vudhems, pozvavši i druge žrtve zlostavljanja da se obrate nadležnim institucijama, uz poruku da će biti saslušane i zaštićene.