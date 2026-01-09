Obradović kratko i jasno objasnio debakl Zvezde: Nula

Košarkaši Crvene zvezde deklasirani su u Kaunasu, na gostovanju Žalgirisu (99:67), u meču 21. kola Evrolige.

Poslije utakmice je svoje prve impresije iznio Saša Obradović, trener crveno-bijelih.

Nakon Valensije, Crvena zvezda je doživjela još jedan ubjedljiv poraz, pa je na katastrofalan način odradila novo duplo kolo u eliti, prenosi Sportal.

Košarka Žalgiris razbio Zvezdu u Kaunasu

Još jednom, timu Saše Obradovića je presudio užasan start utakmice. Žalgiris je mnogo bolje otvorio utakmicu, kao i Valensija.

Žalgiris je nakon deset minuta imao 14 poena prednosti (26:12), pa povratka nije bilo.

Crveno-bijeli nisu popravili utisak do kraja meča, djelovali su bezidejno, malokrvno, što su Litvanci iskoristili i na kraju deklasirali goste.

– Nema razloga, samo smo igrali loše i to je to. Ništa nismo pokazali, nula – rekao je Obradović.

Litvanski velikan je sada na skoru 12-9, a u narednoj rundi će igrati protiv Makabija u Tel Avivu. Sa druge strane, Crvena zvezda ima 11 poena i deset poraza, a za šest dana će igrati u gostima protiv Olimpije Milano.